Пам'ятаємо захисників Донецького аеропорту

Сьогодні, з нагоди Дня пам’яті захисників Донецького аеропорту, біля меморіалу "Захисник України" відбулась церемонія покладання квітів.Як відомо, оборона Донецького аеропорту тривала 242 дні: з 26 травня 2014 року по 22 січня 2015 року. 242 дні українські військові, добровольці, медики та волонтери протистояли навалі російсько-окупаційних військ та проросійським бойовикам.Захищаючи Донецький аеропорт, загинули понад 200 українських військових, поранені понад 500. У цій боротьбі загинули і наші нікопольські воїни.Шануємо Героїв, які повернулися з тієї запеклої битви живими і пам'ятаємо Героїв, які віддали своє життя, захищаючи рідну землю.