Борис Кривчик: ЕСТЬ О ЧЕМ ПОДУМАТЬ





Скажем, открываешь «Поднятую целину» М.Шолохова, а там кум деда Щукаря (Локотарь) решил не ударять мордой в грязь перед каким-то Ломоносовым и может даже любимицу Гиппократа и Парацельса, доктора околовсяческих наук саму Ульяну Супрун переплюнуть, дерзнув доказать, что может приучить свою кобылу вообще «не исть», прославив в веках нашу науку. Эксперимент проходил, что называется, «под панфары», кобыла уже былок приобыкла не пить и не есть, но на 10-й день помёрла, подцепила, видать, какую-то заразу, типа вирус КОВИД-19.



Тут бы и поставить точку. Но не зря древние греки уверяли, что история обязательно повторяется--для кого трагедией, а для кого пустым фарсом. И точно, через 100 лет нашлись придурки в команде «ЗЕ», хотящие подхватить знамя, оброненное Локотарём, и довести его эксперимент до победы. Но вот беда—кобыл-то за 100 лет на земле поубавилось, извели бедняг на котлеты «по киевски» из фарша, известного как «курятина пополам с кониной» (берется одна курица, один конь, все это тщательно перемалывается и…). А хозяева кобыл пересели на «Мустангов» на колесах, зато появилось столько убогих в Украине, что заменить кобыл на украинских рабов придуркам не составило большого труда. Так и начались испытания над целой нацией на выживание без еды, питья, тепла и работы, заодно растоптав при этом и его право на бесплатное медицинское обеспечение.



Говорят в народе, что дураков не сеют, не жнут, мол, сами взростают среди будяков. Наивная брехня, в Украине давно уже работает «Спецшкола придурков», руководимая Г.Третьяковой—закадыгой У.Супрунихи, вскормленная «слугами» в парламенте. Ее задача от Сороса—воспитать самых тупых двуногих, а кавалеров ордена «Придурок да еще тот!» направлять на руководящие посты в Украине. Их мозговой уровень тестируется просто—если ты не волокешь в природе и не в курсе, что какие бы жесткие языковые законы ни принимались, человек будет думать и говорить так, как он говорил в детстве с матерью, или пишешь Инструкцию, по которой в штат «Скорой» вводится должность слесаря-гинеколога, который сугубо по телефону на все вызовы вразумляет болящих, кто из них «критический», кто «экстренный», а кто «непрофильный» с упрямством быка, который сперва ступает в лужу, а потом долго размышляет, какого лукавого его туда занесло. И это верные признаки, что ты—«из наших».



Если вы остановите случайного прохожего на улице и спросите в лоб, кто же правит в Украине, вряд ли кто тут же бодро отрапортует, сперва задумается. В доме кто, понятно—мамка, жена, теща, но это, в основном, нормальное правление—гарантирован кусок хлеба с котлетой, по праздникам может и чарка обломиться, а батько следит за конституцией в семье, за властью народа, за взаимоуважением и за защитой. Казалось бы, чего проще—взять такую семью и распространить ее опыт на всю страну? Так то в нормальной стране, а Украина трагически теряет остатки благоразумия, которое наглухо подменяется иллюзионом и миражами с наглой ложью для глухого и слепого народа. Народ по привычке оглядывается в поисках такого нужного сейчас вожака и не находит, потому как «царь-то оказался не настоящий». Ну чему он может научить свой народ, если сам—не строитель, не инженер, не слесарь, не экономист, не солдат, не юрист, не блатной, не врач и т.п., из чего состоит каждый народ?!



И окружение подобрал себе дремучее, скажем, когда министр Степанов запретил продавать в магазинах презервативы и носки как основные разносчики пандемии (что за чудо в перьях!), чего-то захотелось поставить того на бугор, одев ему на голову презерватив (чтобы издали было видать, с кем дело имеем), и вручить вместо носков портянку как иллюстрацию к словам Ильфа и Петрова «Понюхал старик Ромуальдыч свою портянку и аж заколдобился». А пока «ЗЕ» гонится за трамваем, пытаясь вскочить на подножку, страной лихо правят (вернее, грабят) мафиози. Возьмем для наглядности аптечную мафию, крупнейшую в мире, если собрать до кучи все население Никополя, то пальцев на руках и ногах у них вряд ли хватит, чтобы посчитать, сколько миллиардов навара они имеют. Его хватает, чтобы купить на корню Минздрав, ВР, местную власть, они командуют врачами на местах, и те назначают не те лекарства, что больным нужны, а те, что есть на складах у аптекарей (ломят цены они же), у них оборот, а медицина вечно на хлеб для больных цыганит. Нет, не зря города Украины набиты аптеками, выгодно, значит, ведь только дураки берутся за дела невыгодные, так они вроде уже все поженились.



А сколько вы среди них насчитаете аптек муниципальных, т.е. в собственности громады, а не мафии?! Заморитесь искать, ведь мафия добром не бросается. А главное, никакого тебе контроля (продавили-таки, падлюки, закон о его отмене на местах, при том, что через них проходят потоки наркоты и вакцин), так что не всегда угадаешь, чем нас кормят вместо аспирина. Банда, которая косит под придурков, как-то двиганула лозунг, мол, раз мы идем в РЫНОК, то геть контроль государства со ВСЕГО! Хотя и без бабки ясно, что без народного контроля самая крепкая держава («Прекрасная» и «Незалежная»--тьфу!) превращается в большой «Привоз» с бандитской крышей. И еще одна мафия, которая вольготно чувствует себя на просторах Украины—газовая. Ну, эта попроще, на блатной основе—бойцы и пахан Мишка Япончик—Кобалев с помощником Задовым—Витренко, анархичный рай, там сами назначают оброк с населения и миллионные премии себе. Воровская специальность—разбавители, кто водку разбавляет водой, а кто—газ воздухом внаглую. И не дают поймать за руку—весь мир контролирует счетчиками теплотворность газа в ккал., наши—в кубах воздуха, сотнями тысяч гоняемого по магистралям, а СМИ стыдливо молчат.



Да, Зеленскому не позавидуешь, и если он срочно не переложит руль, открыв сезон «посадок» судей и референдумов, его ждет масса неприятных моментов. Народ, почуяв свою силу, придет под его резиденцию, где обязательно припомнит ему и землю, и тарифы, и смерти людей без вакцины, и предвыборную брехню. Власти на местах откажутся подчиняться центру, пока тот не научится руководить мудро, а не из-под американской палки. Возникнет раздражение в семье, уставшей от «сурового ропота толпы». Охлаждение отношений с дипломатическим миром. И даже если он догадается красиво и объяснимо уйти, не факт, что в «Квартале» все встретят его душевно. И т.п. А ломать надо много и основательно, но это по плечу гераклам и атлантам, а «ЗЕ» не так создан, не в обиду будь сказано. Борис Кривчик

Какое счастье, что в свое время насильно хоть читать научили темный наш народ, там ведь и «нужные» книжки попадаются, в которых и наше будущее просматривается, и вообще, еще древние греки говаривали, что сколько ни учись, все равно дурней не станешь.Скажем, открываешь «Поднятую целину» М.Шолохова, а там кум деда Щукаря (Локотарь) решил не ударять мордой в грязь перед каким-то Ломоносовым и может даже любимицу Гиппократа и Парацельса, доктора околовсяческих наук саму Ульяну Супрун переплюнуть, дерзнув доказать, что может приучить свою кобылу вообще «не исть», прославив в веках нашу науку. Эксперимент проходил, что называется, «под панфары», кобыла уже былок приобыкла не пить и не есть, но на 10-й день помёрла, подцепила, видать, какую-то заразу, типа вирус КОВИД-19.Тут бы и поставить точку. Но не зря древние греки уверяли, что история обязательно повторяется--для кого трагедией, а для кого пустым фарсом. И точно, через 100 лет нашлись придурки в команде «ЗЕ», хотящие подхватить знамя, оброненное Локотарём, и довести его эксперимент до победы. Но вот беда—кобыл-то за 100 лет на земле поубавилось, извели бедняг на котлеты «по киевски» из фарша, известного как «курятина пополам с кониной» (берется одна курица, один конь, все это тщательно перемалывается и…). А хозяева кобыл пересели на «Мустангов» на колесах, зато появилось столько убогих в Украине, что заменить кобыл на украинских рабов придуркам не составило большого труда. Так и начались испытания над целой нацией на выживание без еды, питья, тепла и работы, заодно растоптав при этом и его право на бесплатное медицинское обеспечение.Говорят в народе, что дураков не сеют, не жнут, мол, сами взростают среди будяков. Наивная брехня, в Украине давно уже работает «Спецшкола придурков», руководимая Г.Третьяковой—закадыгой У.Супрунихи, вскормленная «слугами» в парламенте. Ее задача от Сороса—воспитать самых тупых двуногих, а кавалеров ордена «Придурок да еще тот!» направлять на руководящие посты в Украине. Их мозговой уровень тестируется просто—если ты не волокешь в природе и не в курсе, что какие бы жесткие языковые законы ни принимались, человек будет думать и говорить так, как он говорил в детстве с матерью, или пишешь Инструкцию, по которой в штат «Скорой» вводится должность слесаря-гинеколога, который сугубо по телефону на все вызовы вразумляет болящих, кто из них «критический», кто «экстренный», а кто «непрофильный» с упрямством быка, который сперва ступает в лужу, а потом долго размышляет, какого лукавого его туда занесло. И это верные признаки, что ты—«из наших».Если вы остановите случайного прохожего на улице и спросите в лоб, кто же правит в Украине, вряд ли кто тут же бодро отрапортует, сперва задумается. В доме кто, понятно—мамка, жена, теща, но это, в основном, нормальное правление—гарантирован кусок хлеба с котлетой, по праздникам может и чарка обломиться, а батько следит за конституцией в семье, за властью народа, за взаимоуважением и за защитой. Казалось бы, чего проще—взять такую семью и распространить ее опыт на всю страну? Так то в нормальной стране, а Украина трагически теряет остатки благоразумия, которое наглухо подменяется иллюзионом и миражами с наглой ложью для глухого и слепого народа. Народ по привычке оглядывается в поисках такого нужного сейчас вожака и не находит, потому как «царь-то оказался не настоящий». Ну чему он может научить свой народ, если сам—не строитель, не инженер, не слесарь, не экономист, не солдат, не юрист, не блатной, не врач и т.п., из чего состоит каждый народ?!И окружение подобрал себе дремучее, скажем, когда министр Степанов запретил продавать в магазинах презервативы и носки как основные разносчики пандемии (что за чудо в перьях!), чего-то захотелось поставить того на бугор, одев ему на голову презерватив (чтобы издали было видать, с кем дело имеем), и вручить вместо носков портянку как иллюстрацию к словам Ильфа и Петрова «Понюхал старик Ромуальдыч свою портянку и аж заколдобился». А пока «ЗЕ» гонится за трамваем, пытаясь вскочить на подножку, страной лихо правят (вернее, грабят) мафиози. Возьмем для наглядности аптечную мафию, крупнейшую в мире, если собрать до кучи все население Никополя, то пальцев на руках и ногах у них вряд ли хватит, чтобы посчитать, сколько миллиардов навара они имеют. Его хватает, чтобы купить на корню Минздрав, ВР, местную власть, они командуют врачами на местах, и те назначают не те лекарства, что больным нужны, а те, что есть на складах у аптекарей (ломят цены они же), у них оборот, а медицина вечно на хлеб для больных цыганит. Нет, не зря города Украины набиты аптеками, выгодно, значит, ведь только дураки берутся за дела невыгодные, так они вроде уже все поженились.А сколько вы среди них насчитаете аптек муниципальных, т.е. в собственности громады, а не мафии?! Заморитесь искать, ведь мафия добром не бросается. А главное, никакого тебе контроля (продавили-таки, падлюки, закон о его отмене на местах, при том, что через них проходят потоки наркоты и вакцин), так что не всегда угадаешь, чем нас кормят вместо аспирина. Банда, которая косит под придурков, как-то двиганула лозунг, мол, раз мы идем в РЫНОК, то геть контроль государства со ВСЕГО! Хотя и без бабки ясно, что без народного контроля самая крепкая держава («Прекрасная» и «Незалежная»--тьфу!) превращается в большой «Привоз» с бандитской крышей. И еще одна мафия, которая вольготно чувствует себя на просторах Украины—газовая. Ну, эта попроще, на блатной основе—бойцы и пахан Мишка Япончик—Кобалев с помощником Задовым—Витренко, анархичный рай, там сами назначают оброк с населения и миллионные премии себе. Воровская специальность—разбавители, кто водку разбавляет водой, а кто—газ воздухом внаглую. И не дают поймать за руку—весь мир контролирует счетчиками теплотворность газа в ккал., наши—в кубах воздуха, сотнями тысяч гоняемого по магистралям, а СМИ стыдливо молчат.Да, Зеленскому не позавидуешь, и если он срочно не переложит руль, открыв сезон «посадок» судей и референдумов, его ждет масса неприятных моментов. Народ, почуяв свою силу, придет под его резиденцию, где обязательно припомнит ему и землю, и тарифы, и смерти людей без вакцины, и предвыборную брехню. Власти на местах откажутся подчиняться центру, пока тот не научится руководить мудро, а не из-под американской палки. Возникнет раздражение в семье, уставшей от «сурового ропота толпы». Охлаждение отношений с дипломатическим миром. И даже если он догадается красиво и объяснимо уйти, не факт, что в «Квартале» все встретят его душевно. И т.п. А ломать надо много и основательно, но это по плечу гераклам и атлантам, а «ЗЕ» не так создан, не в обиду будь сказано.

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