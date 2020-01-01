Борис Кривчик: ЕСТЬ О ЧЕМ ПОДУМАТЬ

Скажем, открываешь «Поднятую целину» М.Шолохова, а там кум деда Щукаря (Локотарь) решил не ударять мордой в грязь перед каким-то Ломоносовым и может даже любимицу Гиппократа и Парацельса, доктора околовсяческих наук саму Ульяну Супрун переплюнуть, дерзнув доказать, что может приучить свою кобылу вообще «не исть», прославив в веках нашу науку. Эксперимент проходил, что называется, «под панфары», кобыла уже былок приобыкла не пить и не есть, но на 10-й день помёрла, подцепила, видать, какую-то заразу, типа вирус КОВИД-19.
Тут бы и поставить точку. Но не зря древние греки уверяли, что история обязательно повторяется--для кого трагедией, а для кого пустым фарсом. И точно, через 100 лет нашлись придурки в команде «ЗЕ», хотящие подхватить знамя, оброненное Локотарём, и довести его эксперимент до победы. Но вот беда—кобыл-то за 100 лет на земле поубавилось, извели бедняг на котлеты «по киевски» из фарша, известного как «курятина пополам с кониной» (берется одна курица, один конь, все это тщательно перемалывается и…). А хозяева кобыл пересели на «Мустангов» на колесах, зато появилось столько убогих в Украине, что заменить кобыл на украинских рабов придуркам не составило большого труда. Так и начались испытания над целой нацией на выживание без еды, питья, тепла и работы, заодно растоптав при этом и его право на бесплатное медицинское обеспечение.
Говорят в народе, что дураков не сеют, не жнут, мол, сами взростают среди будяков. Наивная брехня, в Украине давно уже работает «Спецшкола придурков», руководимая Г.Третьяковой—закадыгой У.Супрунихи, вскормленная «слугами» в парламенте. Ее задача от Сороса—воспитать самых тупых двуногих, а кавалеров ордена «Придурок да еще тот!» направлять на руководящие посты в Украине. Их мозговой уровень тестируется просто—если ты не волокешь в природе и не в курсе, что какие бы жесткие языковые законы ни принимались, человек будет думать и говорить так, как он говорил в детстве с матерью, или пишешь Инструкцию, по которой в штат «Скорой» вводится должность слесаря-гинеколога, который сугубо по телефону на все вызовы вразумляет болящих, кто из них «критический», кто «экстренный», а кто «непрофильный» с упрямством быка, который сперва ступает в лужу, а потом долго размышляет, какого лукавого его туда занесло. И это верные признаки, что ты—«из наших».
Если вы остановите случайного прохожего на улице и спросите в лоб, кто же правит в Украине, вряд ли кто тут же бодро отрапортует, сперва задумается. В доме кто, понятно—мамка, жена, теща, но это, в основном, нормальное правление—гарантирован кусок хлеба с котлетой, по праздникам может и чарка обломиться, а батько следит за конституцией в семье, за властью народа, за взаимоуважением и за защитой. Казалось бы, чего проще—взять такую семью и распространить ее опыт на всю страну? Так то в нормальной стране, а Украина трагически теряет остатки благоразумия, которое наглухо подменяется иллюзионом и миражами с наглой ложью для глухого и слепого народа. Народ по привычке оглядывается в поисках такого нужного сейчас вожака и не находит, потому как «царь-то оказался не настоящий». Ну чему он может научить свой народ, если сам—не строитель, не инженер, не слесарь, не экономист, не солдат, не юрист, не блатной, не врач и т.п., из чего состоит каждый народ?!
И окружение подобрал себе дремучее, скажем, когда министр Степанов запретил продавать в магазинах презервативы и носки как основные разносчики пандемии (что за чудо в перьях!), чего-то захотелось поставить того на бугор, одев ему на голову презерватив (чтобы издали было видать, с кем дело имеем), и вручить вместо носков портянку как иллюстрацию к словам Ильфа и Петрова «Понюхал старик Ромуальдыч свою портянку и аж заколдобился». А пока «ЗЕ» гонится за трамваем, пытаясь вскочить на подножку, страной лихо правят (вернее, грабят) мафиози. Возьмем для наглядности аптечную мафию, крупнейшую в мире, если собрать до кучи все население Никополя, то пальцев на руках и ногах у них вряд ли хватит, чтобы посчитать, сколько миллиардов навара они имеют. Его хватает, чтобы купить на корню Минздрав, ВР, местную власть, они командуют врачами на местах, и те назначают не те лекарства, что больным нужны, а те, что есть на складах у аптекарей (ломят цены они же), у них оборот, а медицина вечно на хлеб для больных цыганит. Нет, не зря города Украины набиты аптеками, выгодно, значит, ведь только дураки берутся за дела невыгодные, так они вроде уже все поженились.
А сколько вы среди них насчитаете аптек муниципальных, т.е. в собственности громады, а не мафии?! Заморитесь искать, ведь мафия добром не бросается. А главное, никакого тебе контроля (продавили-таки, падлюки, закон о его отмене на местах, при том, что через них проходят потоки наркоты и вакцин), так что не всегда угадаешь, чем нас кормят вместо аспирина. Банда, которая косит под придурков, как-то двиганула лозунг, мол, раз мы идем в РЫНОК, то геть контроль государства со ВСЕГО! Хотя и без бабки ясно, что без народного контроля самая крепкая держава («Прекрасная» и «Незалежная»--тьфу!) превращается в большой «Привоз» с бандитской крышей. И еще одна мафия, которая вольготно чувствует себя на просторах Украины—газовая. Ну, эта попроще, на блатной основе—бойцы и пахан Мишка Япончик—Кобалев с помощником Задовым—Витренко, анархичный рай, там сами назначают оброк с населения и миллионные премии себе. Воровская специальность—разбавители, кто водку разбавляет водой, а кто—газ воздухом внаглую. И не дают поймать за руку—весь мир контролирует счетчиками теплотворность газа в ккал., наши—в кубах воздуха, сотнями тысяч гоняемого по магистралям, а СМИ стыдливо молчат.
Да, Зеленскому не позавидуешь, и если он срочно не переложит руль, открыв сезон «посадок» судей и референдумов, его ждет масса неприятных моментов. Народ, почуяв свою силу, придет под его резиденцию, где обязательно припомнит ему и землю, и тарифы, и смерти людей без вакцины, и предвыборную брехню. Власти на местах откажутся подчиняться центру, пока тот не научится руководить мудро, а не из-под американской палки. Возникнет раздражение в семье, уставшей от «сурового ропота толпы». Охлаждение отношений с дипломатическим миром. И даже если он догадается красиво и объяснимо уйти, не факт, что в «Квартале» все встретят его душевно. И т.п. А ломать надо много и основательно, но это по плечу гераклам и атлантам, а «ЗЕ» не так создан, не в обиду будь сказано.
Борис Кривчик