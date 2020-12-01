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Обращение городского головы Никополя и депутатов относительно тарифов на электроэнергию (внеочередная сессия)

Обращение городского головы Никополя и депутатов относительно тарифов на электроэнергию (внеочередная сессия)

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