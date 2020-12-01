Тариф на электроэнергию: молчать нельзя!

Уважаемые никопольчане, 28 декабря 2020 года Кабинет Министров Украины преподнес «новогодний подарок» всем жителям страны: постановлением № 1325 на три первых месяца 2021 года установлена фиксированная цена для бытовых потребителей электроэнергии, которая теперь составляет 1 грн. 68 копеек за киловатт. Но это только «верхушка айсберга», всё гораздо сложнее и печальнее.Что это значит для жителей Никополя? Давайте разберемся.Я внимательно изучил нормативную базу, касающуюся установления тарифов на электроэнергию, и пришел к следующим выводам:1. Условия для отмены тридцатипроцентной скидки от действующего тарифа на электроэнергию для потребителей, которые проживают в 30-километровой зоне атомных электростанций, были созданы 4 года назад. В апреле 2017 года Верховная Рада приняла Закон «Про ринок електричної енергії». В этом Законе нет упоминаний о «зонах спостереження», а статья 17 Закона Украины «Про електроенергетику» (которая регламентировала скидку в 30 % для никопольчан), подлежала ОТМЕНЕ после начала действия рынка электроэнергии. День этот настал 1 января 2021 года.Так что тревогу надо было бить ещё четыре года назад, когда готовился к принятию этот без сомнения АНТИКОНСТУТИЦИОННЫЙ закон. Дело в том, что в соответствии со ст. 22 Конституции Украины запрещено принимать Законы, которые сужают права граждан. А после принятия Закона «Про ринок електричної енергії» граждане Украины, проживающие в 30-километровой зоне АЭС, лишаются права на получение скидки на оплату электроэнергии. Однако, ни предыдущий состав никопольского городского совета, ни ДВА народных депутата Украины от никопольского региона, - не поднимали этот вопрос перед руководством государства и не проявили никакой заинтересованности в защите прав никопольчан. Это только сейчас они начинают разворачивать свои «пиар-кампании»…2. Для Никополя ситуация осложняется тем обстоятельством, что за последние 4 года в большинстве квартир установили системы электроотопления. Рентабельность рассчитывалась исходя из того, что 30-процентная скидка будет действовать постоянно. Теперь счета за электроотопление вырастут в 2,5 раза: это с учетом отмены 3000 киловатт в месяц на отопление по льготному тарифу, который ранее составлял 0,63 гривны. Теперь 1 гривна 68 копеек.3. В соответствии с законодательством Украины полномочиями на установлению тарифов на электроэнергию обладает центральный орган исполнительной власти – «Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг». Ещё в 2015 году НКРЭКП приняла Постановление № 220, которым установлены тарифы для населения (см.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0235-15#n4). Это Постановление действует до сих пор и в нем остались все льготы для жителей 30-ти километровой зоны, для многодетных семей, для общежитий и для квартир (домов) с электроотоплением. Формально, пока НКРЭКП не пересмотрит этот документ, тарифы должны остаться прежними.6 и 11 января 2021 года состоятся очередные заседания НКРЭКП, но в повестке дня рассматриваемый нами вопрос не значится. Власть действует грубо и цинично.Однако, надежда ни их благоразумие ещё остаётся.Подводя итоги, выскажу своё мнение: и бывшая власть, и действующая власть – антинародны. Страшно далеки они от народа, зато близки к олигархическим структурам и к МВФ.Что можно сделать?1. Разместить на сайте Президента электронную петицию с требование устранить нарушение Конституции (Президент – её гарант). Надо будет собрать 25 тысяч подписей…2. «Напрячь» народного депутата Германа, чтобы он проснулся.3. Направить коллективные обращения от Громад никопольского региона в адрес Президента, ВРУ и КМУ.4. Скоординировать работу со всеми Громадами всех «зон спостереження» АЭС Украины.Молчать нельзя….