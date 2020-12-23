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В Никополе поступило сообщение о минировании АТБ (р-н автовокзала).На данный момент территория оцеплена, полиция ждет саперов

В Никополе поступило сообщение о минировании АТБ (р-н автовокзала)

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