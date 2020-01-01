Конфликт в охотничьем хозяйстве

Юрий Брицкий

Давнишний конфликт в охотничьих угодьях Алексеевки набирает новые обороты и все больше перерастает в выяснения личных отношений. В течении почти месяца буквально ежедневно представитель одной из сторон атаковал нашу редакцию письмами и звонками о том, что охотники Никопольского района больше похожи на браконьеров, систематически нарушают правила отстрела и не имеют необходимых документов.Несколько раз наша съемочная группа выезжала на территории, где ведется охота, общалась с охотниками, егерями.17 декабря Сергей Сулима прислал на редакционную почту видео, на котором несколько охотников возвращались с дичью. Основная претензия Сергея и сопровождавших его лиц заключалась в том, что у охотников якобы нет разрешительных документов.Позже с журналистами "Прихиста" встретился участник и оппонент Сергея Сулимы Виктор Супронюк. Он также прокомментировал случившиеся.Стоит отметить, что Виктор Супрунюк подал заявление в полицию на Сергея Сулиму по факту публикации видео со своим участием без своего согласия.Со своей стороны мы хотим обратить внимание всех, кто обращается к нам за помощью. Мы готовы вовлекаться во все проблемы и спорные вопросы, но не тогда, когда нашими руками пытаются решить личные вопросы, унизить или оболгать другого человека.Ниже видео инцендента о котором идет речь и комментарий второго участника конфликта.