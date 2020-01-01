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Конфликт в охотничьем хозяйстве


Давнишний конфликт в охотничьих угодьях Алексеевки набирает новые обороты и все больше перерастает в выяснения личных отношений. В течении почти месяца буквально ежедневно представитель одной из сторон атаковал нашу редакцию письмами и звонками о том, что охотники Никопольского района больше похожи на браконьеров, систематически нарушают правила отстрела и не имеют необходимых документов. 

Несколько раз наша съемочная группа выезжала на территории,  где ведется охота, общалась с охотниками, егерями.

17 декабря Сергей Сулима прислал на редакционную почту видео, на котором несколько охотников возвращались с дичью. Основная претензия Сергея и сопровождавших его лиц заключалась в том, что у охотников якобы нет разрешительных документов.

Позже с журналистами "Прихиста" встретился участник и оппонент Сергея Сулимы  Виктор Супронюк. Он также прокомментировал случившиеся. 

Стоит отметить, что Виктор Супрунюк подал заявление в полицию на Сергея Сулиму по факту публикации видео со своим участием без своего согласия.

Со своей стороны мы хотим обратить внимание всех, кто обращается к нам за помощью. Мы готовы вовлекаться во все проблемы и спорные вопросы, но не тогда, когда нашими руками пытаются решить личные вопросы, унизить или оболгать другого человека.

Ниже видео инцендента о котором идет речь и комментарий второго участника конфликта.



Юрий Брицкий 

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