Вітаємо з Днем народження Нікопольського міського голову Олександра Саюка

Шановний Олександре Івановичу!Прийміть щирі вітання з нагоди Дня народження!Бажаємо Вам міцного здоров'я, добра, родинного благополуччя, нових професійних висот та перемог.Нехай Ваш професіоналізм і компетентність, принциповість та відповідальність дають можливість реалізовувати ідеї і приймати мудрі рішення на благо Нікопольської громади.Попереду непростий, але дуже цікавий та відповідальний шлях, тож бажаємо натхнення для втілення всіх добрих справ.