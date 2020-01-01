Вітаємо з Днем народження Нікопольського міського голову Олександра Саюка
Шановний Олександре Івановичу! Прийміть щирі вітання з нагоди Дня народження! Бажаємо Вам міцного здоров'я, добра, родинного благополуччя, нових професійних висот та перемог. Нехай Ваш професіоналізм і компетентність, принциповість та відповідальність дають можливість реалізовувати ідеї і приймати мудрі рішення на благо Нікопольської громади. Попереду непростий, але дуже цікавий та відповідальний шлях, тож бажаємо натхнення для втілення всіх добрих справ.