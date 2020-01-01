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Вітаємо з Днем народження Нікопольського міського голову Олександра Саюка

Шановний Олександре Івановичу!
Прийміть щирі вітання з нагоди Дня народження!

Бажаємо Вам міцного здоров'я, добра, родинного благополуччя, нових професійних висот та перемог.
Нехай Ваш професіоналізм і компетентність, принциповість та відповідальність дають можливість реалізовувати ідеї і приймати мудрі рішення на благо Нікопольської громади.
Попереду непростий, але дуже цікавий та відповідальний шлях, тож бажаємо натхнення для втілення всіх добрих справ.

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