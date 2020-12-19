Внимание, КОНКУРС! Знакомься с новинками "Shop Никополь" и получи приз " WXX Светильник - часы"!

С 12.12.2020 декабря по 19.12.2020 декабря принимай участие в конкурсе и выиграй
" WXX Светильник - часы"
Описание продукта
Ночная лампа Urslif, динамик Bluetooth, будильник, настенные часы, сенсорный экран, портативный, MP3-плеер, TF-карта, AUX-IN, USB, аккумуляторная, система громкой связи.
Многофункциональность - вот о чем. Сделай свою жизнь яркой!
Подробнее: https://shop-nikopol.com.ua/p1228133033-wxx-budilnik-tsifrovye.html
Условия конкурса:
1. Поставить "Нравится" в группе на ФБ "Shop Никополь" https://www.facebook.com/groups/ShopNikopol
2. Сделать репост конкурса на своей странице в ФБ.
3. В комментариях напиши, какой продукт на сайте Интернет магазина "Shop Никополь" https://shop-nikopol.com.ua тебе понравился больше всего и отметь активным тегом своего друга.
19 декабря мы определим имя победителя с помощью сервиса random.org в прямом эфире программы "Субъективное мнение" в 19:00 на нашем ютуб канале: https://www.youtube.com/c/ВикторАртеменко
(после ретрансляция в группе "газета ГОРОД Никополь на ФБ: https://www.facebook.com/groups/citynikopol")
К участию допускаются только жители Никополя, Марганца, Покрова и Никопольского района. Так же обращаем внимание, что участие в конкурсе можно взять один раз, оставив 1 комментарий под постом и выполнив другие условия. Страница победителя должна быть общедоступна к 19.12.2020 включительно.
Объявление победителя будет 19.12.2020
Успей получить свой подарок!
Ссылка на конкурс: https://www.facebook.com/groups/ShopNikopol/permalink/383129716306249/