Как городской голова решит вопрос с прессой? (видео)

В Никопольском сегменте интернета бурно обсуждается предложение городскому голове от депутата городского совета Александра Рыбакова навести порядок с перемещением прессы в сессионном зале. Не помню что б я когда либо поддерживал Рыбакова, но в данном случае, от части, согласен. Александр Саюк ответил на предложение что на следующей сессии такого уже не будет.Только вот интересно как? Разграничит места для прессы? Не всех пускать? Или как? Поговорит с редакторами или с каждым журналистом сам или даст команду пресслужбе? Послушают? Считаю что журналистам самим нужно провести собрание, общее, свое рабочее