Коротко: О выборах в целом и сегодняшней сессии

О выборах в целом: В принципе все прогнозируемо. Никопольчане не хотят больше рисковать, всяких Зе-летных и просто туристов хватит. Чего я как и многие остерегался.О сегодняшней сессии: Сегодня Александр Саюк начал формировать свою команду представив секретарем городского совета Ивана Базилюка. С виду большая коалиция, все, даже те кто работал против Александра Ивановича пролягли, а скорее сделали вид, что не будет "Лебедь Рак и Щука", как минимум вначале. Как минимум создается такая иллюзия.Пока у команды Александра Ивановича практически нет антирейтинга. Но, как говорится: "От любви до ненависти". Ведь рисковое поле оно очень большое и коалиция в какой бы конфигурации она сейчас не нарисовалась это, на самом деле, ни о чем не говорит до того момента пока не начнут решаться конкретные вопросы. Это не какие то мифические портфели глав депутатских комиссий, это вопросы заместителей, УЖКХ, вопросы распределения средств по конкретным программам и т.д.PS:Удастся ли Александру Ивановичу не наделать ошибок, создать реально работоспособную команду будет видно уже на втором пленарном, где он анонсировал назначение замов