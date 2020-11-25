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Прошу Никопольчан поддержать обращение к Александру Саюку и новоизбранным депутатам: " Воров не должно быть у власти "


Прошу Никопольчан поддержать обращение к Александру Саюку и новоизбранным депутатам: " Воров не должно быть у власти "

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1 комментарий

Русскоязычный бандеровец Вчера, 20:40
Вот и посмотрим останется Донец на своей должности или нет.
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