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Маєте інформацію щодо терористичних проявів – негайно повідомте

У зв’язку з активізацією дій незаконних збройних формувань на сході України, по свій території країни посилено заходи щодо боротьби з тероризмом. Службою безпеки України у взаємодії з іншими правоохоронними органами проводяться активні заходи для недопущення дестабілізації ситуації на нашій території з боку диверсантів та терористів.
 
Просимо всіх громадян зберігати спокій та допомагати СБУ та іншим силовим структурам у боротьбі з незаконними збройними формуваннями та інформувати про загрози вчинення терористичних актів, диверсій, провокацій.  
 
У разі виявлення зброї чи вибухових пристроїв або підозрілих об’єктів,  наявності інформації про факти прибуття та перебування в регіоні підозрілих осіб, інформації про наміри здійснення сепаратистської й терористичної діяльності, просимо звертатися  до Служби безпеки України. 
 
В Управлінні СБУ в Дніпропетровській області діє цілодобова гаряча телефонна лінія: (056) 744-85-19, електронна поштова скринька: usbu_dnp@ssu.gov.ua, у Нікопольському міжрайвідділі  МВ УСБУ у Дніпропетровській області - цілодобова гаряча телефонна лінія: (0566)68-12-00

Гаряча лінія СБУ: 0800 501 482

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