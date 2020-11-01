Маєте інформацію щодо терористичних проявів – негайно повідомте

У зв’язку з активізацією дій незаконних збройних формувань на сході України, по свій території країни посилено заходи щодо боротьби з тероризмом. Службою безпеки України у взаємодії з іншими правоохоронними органами проводяться активні заходи для недопущення дестабілізації ситуації на нашій території з боку диверсантів та терористів.Просимо всіх громадян зберігати спокій та допомагати СБУ та іншим силовим структурам у боротьбі з незаконними збройними формуваннями та інформувати про загрози вчинення терористичних актів, диверсій, провокацій.У разі виявлення зброї чи вибухових пристроїв або підозрілих об’єктів, наявності інформації про факти прибуття та перебування в регіоні підозрілих осіб, інформації про наміри здійснення сепаратистської й терористичної діяльності, просимо звертатися до Служби безпеки України.В Управлінні СБУ в Дніпропетровській області діє цілодобова гаряча телефонна лінія: (056) 744-85-19, електронна поштова скринька: usbu_dnp@ssu.gov.ua, у Нікопольському міжрайвідділі МВ УСБУ у Дніпропетровській області - цілодобова гаряча телефонна лінія: (0566)68-12-00Гаряча лінія СБУ: 0800 501 482