Александр Саюк: Мое мнение по скандальному вопросу. Знайте, я "ПРОТИВ"!



Сегодня состоялась сессия городского совета и многих никопольчан интересует мое мнение по скандальному вопросу. Знайте, я "ПРОТИВ"!







Сегодня состоялась сессия городского совета и многих никопольчан интересует мое мнение по скандальному вопросу. Знайте, я "ПРОТИВ"!

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