Грязные выборы 2020: Вообще такое возможно, не говорю про законность?

По имеющейся инсайдерской информации:- В воскресенье директор 16 й школы собрала родителей якобы для решения школьных вопросов и более часа проводили агитацию за Руслана Олейника- Сегодня в кардиологии на собрании озвучено что бы все сотрудники голосовали за него же и как доказательство предоставили скрин, иначе будут уволены.Это нормально? Где и что еще?