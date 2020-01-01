Грязные выборы 2020: Вообще такое возможно, не говорю про законность?
По имеющейся инсайдерской информации: - В воскресенье директор 16 й школы собрала родителей якобы для решения школьных вопросов и более часа проводили агитацию за Руслана Олейника - Сегодня в кардиологии на собрании озвучено что бы все сотрудники голосовали за него же и как доказательство предоставили скрин, иначе будут уволены. Это нормально? Где и что еще?
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