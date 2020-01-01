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Грязные выборы 2020: Вообще такое возможно, не говорю про законность?


По имеющейся инсайдерской информации:
 - В воскресенье директор 16 й школы собрала родителей якобы для решения школьных вопросов и более часа проводили агитацию за Руслана Олейника
- Сегодня в кардиологии на собрании озвучено что бы все сотрудники голосовали за него же и как доказательство предоставили скрин, иначе будут уволены.
 Это нормально? Где и что еще?

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1 комментарий

Русскоязычный бандеровец Вчера, 18:44
На фейсбуке некоторые работники ферросплавного рассказывали что там тоже требовали скрин, но уже за другого кандидата и тоже грозили лишением премии. Оба кандидата хороши, ничего не скажешь. И самое интересное что в этом виноваты сами избиратели, которые вывели их во второй тур отсеяв более адекватных, но не таких богатых. А теперь снова выборы без выбора и в любом случае задница городу на ближайшие 5 лет pensive .
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