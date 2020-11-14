Внимание группа газеты "ГОРОД Никополь" в Viber меняет адрес

В связи с тем что в старой группе недостаточно прав администрирования, что приводит к неконтролируемому заполнению рекламой и т.п.,создавая Вам неудобства, принято решение сменить группу на сообщество, где будут более расширенные права админа.Старая группа будет закрыта. Предлагаю из нее выйти и присоединиться к нашему сообществуПрисоединяйтесь к сообществу в Viber: "Газета ГОРОД НикопольНовости Никополя и региона. Допускаем мнения и обсуждения но опять же касаемо событий, происшествий и т.д. Никополя и региона.