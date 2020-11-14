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Внимание группа газеты "ГОРОД Никополь" в Viber меняет адрес


В связи с тем что в старой группе недостаточно прав администрирования, что приводит к неконтролируемому заполнению рекламой и т.п., 
создавая Вам неудобства, принято решение сменить группу на сообщество, где будут более расширенные права админа.  

Старая группа будет закрыта. Предлагаю из нее выйти и присоединиться к нашему сообществу 

Присоединяйтесь к сообществу в Viber: "Газета ГОРОД Никополь
https://invite.viber.com/

Новости Никополя и региона. Допускаем мнения и обсуждения но опять же касаемо событий, происшествий и т.д. Никополя и региона. Реклама ЗАПРЕЩЕНА!

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