Лето красное "пропели", а теперь закрывают 1- ю школу. Кому это выгодно: Фисак, Конык, Донец ...?



Лето красное "пропели", а теперь закрывают 1- ю школу. Кому это выгодно: Фисак, Конык, Донец ...?

Лето красное "пропели", а теперь закрывают 1- ю школу. Кому это выгодно: Фисак, Конык, Донец ...?

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