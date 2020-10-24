Чому немає офіційних результатів виборів у Нікополі?

У Нікополі зареєстровано трохи більше 95-ти тисяч виборців, проте, віддати свої голоси на виборах прийшли майже 32 000 нікопольців, і це лише 33,49% зареєстрованих виборців.
Нікопольці обирали міського голову, депутатів обласної, міської та районної рад. Нагадаємо, що за новим Виборчим кодексом, у Нікопольській міській раді тепер буде 38 депутатів, а не 42.
Офційних результатів ще немає. Багато протоколів дільничних виборчих комісій було відправлено на уточнення результатів волевиявлення.
Через неточності у цифрах в протоколах ДВК, Нікопольська територіальна виборча комісія проводить перерахунок бюлетенів 9-ти виборчих дільниць (бюлетені однієї ДВК перерахували вчора, перерахунок бюлетенів інших ДВК продовжиться сьогодні). Однак, за попередніми даними ДВК, жоден з кандидатів у мери не набрав 50% голосів, тож у другому турі за посаду міського голови змагатимуться два кандидати з найбільшою кількістю голосів, а це Олександр Саюк та Руслан Олійник.
Офіційні результати голосування ТВК має оголосити не пізніше 6 листопада.
За словами голови Нікопольської ТВК Уляни Фоменко, грубих порушень під час голосування зафіксовано не було.