Был на избирательном. Проголосовал. Впечатления

Скажу о себе: Был на избирательном в Старой Части (медучилище). Очередь на улице человек 70. В основном пенсионеры. Думаю что им даже в радость час стоять в очереди как в юные годы и поговорить политике. Такого наслушался, куда там ФБ или другие соцсети. Кто по моложе увидев очередь громко говорили "на ЙУХ" и вспоминая чью то мать удалялись прочь. Подкупа голосов не наблюдал. Проголосовал, надеюсь не будет стыдно.Как то так. А у Вас? Впечатления: