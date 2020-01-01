Поговорим о выборах: - Мы больше не имеем права на ошибку

Уважаемые Никопольчане! В субботу "День тишины" и любая агитация запрещена. Программу "Субъективное мнение" которая выходит каждую субботу в 19:00 могут воспринять именно так. Хотя не им бы мне говорить о законности, но тем не менее предлагаю, провести ее сегодня где поговорить именно о выборах и не на платформе в ютуб а именно в



Хотел спросить о более удобном времени. Предлагаю 19:00. Если да, то жду всех в прямом эфире сегодня в 19:00 поговорим о выборах, в субботу еще подумаем и надеюсь на понимание Никопольчан что: - Мы больше не имеем права на ошибку.



Уважаемые Никопольчане! В субботу "День тишины" и любая агитация запрещена. Программу "Субъективное мнение" которая выходит каждую субботу в 19:00 могут воспринять именно так. Хотя не им бы мне говорить о законности, но тем не менее предлагаю, провести ее сегодня где поговорить именно о выборах и не на платформе в ютуб а именно в группе "газета ГОРОД Никополь" на ФБ.Хотел спросить о более удобном времени. Предлагаю 19:00. Если да, то жду всех в прямом эфире сегодня в 19:00 поговорим о выборах, в субботу еще подумаем и надеюсь на понимание Никопольчан что: - Мы больше не имеем права на ошибку.

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