Опрос: ЗА кого проголосуют Никопольчане на пост городского головы Никополя

Никопольский сегмент интернета пестрит опросами ЗА кого проголосуют Никопольчане на пост городского головы Никополя и в каждой группе разные результаты. Не везде кардинально, но разные. Администратор группы не может повлиять на Ваш голос, но видимо в разных группах преобладает то или иное электоральное поле.Уверен что за три дня до выборов практически все определились с выбором, и хотелось бы узнать Ваше мнение.Хотелось бы увидеть более менее реальную картинку, потому:Один кандидат - один голосИ, извините, но вновь вступающих в группу ждет фильтр