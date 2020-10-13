Опрос: ЗА кого проголосуют Никопольчане на пост городского головы Никополя

Никопольский сегмент интернета пестрит опросами ЗА кого проголосуют Никопольчане на пост городского головы Никополя и в каждой группе разные результаты. Не везде кардинально, но разные. Администратор группы не может повлиять на Ваш голос, но видимо в разных группах преобладает то или иное электоральное поле.
Уверен что за три дня до выборов практически все определились с выбором, и хотелось бы узнать Ваше мнение.
Хотелось бы увидеть более менее реальную картинку, потому:
Один кандидат - один голос
И, извините, но вновь вступающих в группу ждет фильтр
https://www.facebook.com/groups/citynikopol/permalink/3420023651366057/