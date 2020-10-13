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Если кто забыл, давайте вспомним как было в 2010 году. Кто то еще хочет вернуться в зад?


Если кто забыл, давайте вспомним как было в 2010 году. Кто то еще хочет вернуться в зад?

Видео "Никопольский трон-7" от 18 окт. 2010 г.

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1 комментарий

Русскоязычный бандеровец Сегодня, 00:10
Если верить Актив групп то выборы будут очень похожи на прошлые. Никопольчане снова как стадо баранов выберут себе мэра от правящей партии(шоб центральная власть больше денег городу давала). Только вот никто ничего не даст, а только забирать будут. Да и на примере Фисака мы убедились что мэр от власти - это совсем не хорошо и даже плохо. Вопрос только в том, сможет ли Саюк стать новым Бычковым и закрыть Старуну путь во второй тур. Если этого не произойдёт то все голоса крэпких хозяйственников в виде коныков, харченков, донцов, мацков могут пойти за Старуна. Вроде как последний бой старой и новой "элит". И тогда победа Олейника уже станет не такой очевидной. А проблема Саюка в том, что не может мэр представлять 2% населения города, которые работают на НЗФ. Слишком явный перекос. Там и список партии За Майбах на 70% НЗФовский + осколки Відродження(ребрендингом там не пахнет),несколько банкиров, глава ОСББ и одна перебежчица из Батьківщины которая предпочитает говорить что она тоже из Відродження. Но я-то помню за кого голосовал 5 лет назад и не фиг брехать. В общем, пиар НЗФ сыграет с Саюком злую шутку т.к. за пределами НЗФ тоже люди живут и пойдут голосовать. Мэр должен представлять всех никопольчан. Он сам себе сузил электоральную базу. А так, интересные будут выборы.
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