Анонс: В прямом эфире кандидат в депутаты Евгений Чабатюк «Батьківщина» (17.10 в 11:00)



В прямом эфире на наши вопросы ответит кандидат в депутаты Городского Совета по 3 округу (Новопавловка, Старая Часть) от партии «Батьківщина» Евгений Чабатюк



В прямом эфире на наши вопросы ответит кандидат в депутаты Городского Совета по 3 округу (Новопавловка, Старая Часть) от партии «Батьківщина» Евгений Чабатюк

Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:

facebook, telegram, twitter, Google +, и видео на нашем канале: Канал на youtube

Лайк Твит Плюсую