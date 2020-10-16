Анонс: В прямом эфире кандидат в депутаты Евгений Чабатюк «Батьківщина» (17.10 в 11:00)
В прямом эфире на наши вопросы ответит кандидат в депутаты Городского Совета по 3 округу (Новопавловка, Старая Часть) от партии «Батьківщина» Евгений Чабатюк
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