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Анонс: В прямом эфире кандидат в депутаты Евгений Чабатюк «Батьківщина» (17.10 в 11:00)


В прямом эфире на наши вопросы ответит кандидат в депутаты Городского Совета по 3 округу (Новопавловка, Старая Часть) от партии «Батьківщина» Евгений Чабатюк

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