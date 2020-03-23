Александр Саюк: Уважаемые земляки. Горжусь правом обращаться к вам именно так

Кто-то появляется в городе, кто-то уезжает и приезжает в нужный момент. А для меня Никополь – мой дом. Здесь я родился, учился, женился и состоялся. Этот город – мой. Город моих родителей и город моих детей.Десять лет назад я, чувствуя в себе силы, возможности и желание быть полезным своему городу, баллотировался в депутаты городского совета и люди оказали мне доверие. И сегодня мне не стыдно ни за один день своей работы депутатом.Со мной плечом к плечу все эти годы работает отличная команда, люди, для которых интересы города всегда стоят на первом месте. Мы не замарали себя ни одним позорным голосованием по ключевым вопросам, мы боролись за каждую гривну бюджетных денег.И моя личная принципиальная позиция по важным для города вопросам, не прогибалась и не изменялась ни под чьим давлением. Что и стало причиной инициирования моей отставки с поста секретаря городского совета.Зная ситуацию изнутри, понимая все процессы, происходящие во властных кабинетах Никополя, я принял решение баллотироваться на пост городского головы. Потому как исполнительная власть, данным ей законом правом и возможностями может кардинально изменить ситуацию в городе от депрессии и разрухи до созидания и процветания.Я прекрасно понимаю в каком упадке находится город. Я готов брать на себя ответственность за самые непопулярные решения. Важен конечный результат.Его можно достичь не популистскими лозунгами, не обещаниями всего и сразу, а ежедневной системной работой.Я не буду обещать вам лавочек и дорожек, крыш и чистых подъездов. Это то, что должно строиться и делаться ежедневно, в рабочем порядке, а не являться предвыборными акциями. Город сегодня требует системного решения глобальных инфраструктурныхпроблем. Это и ливневая канализация, и очистные сооружения и подтопление районов. Это оперативное и комплексное решение безопасности эксплуатации путепровода по улице Электрометаллургов. Можно и дальше перекрывать крыши, а параллельно выкапывать трассы теплосети, но рано или поздно эти красивые новые крыши могут уйти под землю.Никополь - мой дом. И относится к нему я буду именно так. Для этого не нужно изобретать велосипед:- профессиональный подбор кадров в исполнительные органы через открытый конкурс- абсолютно прозрачные тендерные процедуры- нетерпимость к любым проявлениям коррупцииИ все это под контролем общественности.Никополь – город трудолюбивых людей. Каждаязаработанная ими гривна – это пот и кровь.Я уважаю ваш труд, поэтому всегда буду руководствоваться принципом: нет никаких бюджетных денег, есть деньги налогоплательщиков. И каждая копейка из городского бюджета должна быть потрачена на пользу каждого жителя города.Уважаемые никопольчане, сегодня у нас есть реальный шанс прекратить разграбление и уничтожение нашего общего дома, разорвать этот порочный круг коррупционных назначений, коррупционных решений, коррупционных схем.Я готов, заручившись вашей поддержкой и доверием, взять на себя ответственность за начало возрождения нашего города.Без ответственности за настоящее, нельзя мечтать о благополучном, красивом, счастливом будущем.Я предлагаю вам сделать шаг вместе к будущему, в котором Никополь – современный, красивый, благоустроенный город, а по его уютным улицам и красивым паркам ходят счастливые и улыбающиеся люди.Жду вас 25 октября на избирательных участках. Бывают ситуации, когда то, каким будет наше будущее, зависит безпреувеличения от каждого из нас.