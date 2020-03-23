Выборы 2020: Открытый диалог - Лященко & Старун (прямой эфир 29.09 в 11:00)

К открытому диалогу приглашаем в студию 29.09 к 11:00 экс мэра города Никополь Константина Дмитриевича Лященко и экс мэра города Никополь а так же кандидата на пост городского головы Сергея Владимировича Старун.Цель прямого эфира: - Открытый диалог, в котором зрителю станет понятно кто есть кто на самом деле.Тема прямого эфира: - Выборы 2020. Ранние ошибки и достижения.Прямой эфир будет проводится в студии газеты "ГОРОД Никополь" 29 сентября 2020 года в 11:00 и транслироваться на нашем ютуб канале с дальнейшей ретрансляцией в соцсетях.Редакция займет нейтральную позицию, только лишь предоставив информационную площадку оппонентам диалога.Предполагаемый тайм по времени - 45 минут.Оба оппонента будут оповещены сегодня 27 сентября.Прямой эфир будет проведен даже если не явятся оба противника, но тогда зритель поймет