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Дабы контент не оскорблял ваших чувств, чувств верующих в преза (видео)


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Паша Ткаченко
ВІДЕО ДЛЯ 73%
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1 комментарий

Русскоязычный бандеровец Вчера, 19:46
Я точно так же голосовал скорее против Порошенко. Просто того я уже видел в деле и понимал что он будет вытворять ещё 5 лет. А этого не видел. Но теперь все всем ясно и из 73% осталось максимум 30%. А скоро будет ещё меньше.
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