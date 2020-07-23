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От культуры до разрухи

В глубине парка Металлургов стоит малозаметное и разрушающееся здание.

Открыто оно было 01 мая 1949 года.

Клуб выстроили из кирпича, тогда же в парке появились летний кинотеатр и эстрадная площадка.

До открытия Дома культуры Южнотрубного завода в 1956 году этот клуб был одним из центров культурной жизни горожан. Здесь выступали приезжие артисты, репетировала местная художественная самодеятельность, ставили спектакли, а зимой показывали художественные фильмы. Позже клуб стал именоваться ДК «Строитель».

Но, начиная с 1990-х здание находится в запущении. Хотя в свое время предпринимались попытки реставрации. Территория ограждалась сетчатым забором, периодически внутри происходили, какие то работы.

Сейчас оно стоит одиноко вокруг разросшихся деревьев и выросшей по пояс травы.

И непонятно кто там обитает, попасть в здание легко. И непонятно к каким последствием это может привести…

Александр Назаров

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