Додам трохи дійсності! Світлини провалля, яке з'явилося після великої зливи на місці бувшої теплотраси.Зроблені з різницею у декілька тижнів."Спасение утопающих, дело рук самих утопающих!"Судячи зі стану провалля, люди самотужки намагаються усунути наслідки негоди, засипаючи провалля побутовим сміттям.Судячи з напрямку вода йшла або під дорогу, або під будинок, а може, хто його з на куди ще.З одного боку може вони роблять "капсулу часу" та залишають якесь сповіщення для нащадків, а з іншого йти недалеко, тай це менш обтяжливо ніж вимагати у влади навести порядок. Хоча робити смітник під будинком?