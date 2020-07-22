Мэр Никополя, со своими заместителями, довели город до полной разрухи

Чиновники пройдитесь по городу пешком, полюбуйтесь на свои ворвские деяния!Вы очень быстро и варварски перерыли весь город в погоне за трубами теплосетей.Вы, когда делили украденное у жителей города совесть не подсказала отдать часть на устранение последствий после ваших деяний.Вот ваша жадность на улице Шевченко!Вы, чиновники вообще люди?Вас не мучает совесть, что в эти ямы может провалиться человек и лишиться жизни?Некоторые депутаты проявляют заботу о детях на рекламных щитах, а фактически плюют на всех детей и жителей города!