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Мэр Никополя, со своими заместителями, довели город до полной разрухи

Чиновники пройдитесь по городу пешком, полюбуйтесь на свои ворвские деяния! 
Вы очень быстро и варварски перерыли весь город в погоне за трубами теплосетей. 
Вы, когда делили украденное у жителей города совесть не подсказала отдать часть на устранение последствий после ваших деяний. 
Вот ваша жадность на улице Шевченко! 

Вы, чиновники вообще люди? 
Вас не мучает совесть, что в эти ямы может провалиться человек и лишиться жизни? 
Некоторые депутаты проявляют заботу о детях на рекламных щитах, а фактически плюют на всех детей и жителей города!

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1 комментарий

Русскоязычный бандеровец Вчера, 01:16
От Кристалла до ж/д вокзала такие же ямы. И главное. никому ничего не надо. Все ходят мимо, улыбаются тупыми улыбками, жрут пиво и радуются жизни. А осенью пойдут и поменяют шило на мыло - выберут приезжего зебила или барыгу, возившего титушню на Майдан. И будет ещё 5 бесполезных лет для города.
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