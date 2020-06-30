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ВНИМАНИЕ! Отдел "Shop Никополь" теперь и в магазине "1000 мелочей" (Старая Часть)


Shop Никополь: Предлагаем Вашему вниманию различные товары бытовой техники и др. с витрин магазинов Европы, теперь и в магазине "1000 мелочей" г. Никополь, ул. Никитинская 38 (Старая Часть). Надеемся что цены Вас приятно удивят. Спасибо!

Так же приглашаем присоединится  к группе  "Shop Никополь" 

https://www.facebook.com/groups/ShopNikopol/

или  посетить наш Интернет магазин
 посетить наш Интернет магазин 
на facebook - "Shop Никополь" 
https://www.facebook.com/pg/ShopNikopol/shop/
+ каталог на нашем сайте 
http://www.nikopol.dp.ua/shop/

В основном товар с витрин Европейских магазинов. Есть совершенно новый, есть б/у витрина.

Основное направление - Бытовая техника (климатическая, кухонная, уборочная, отопительная и т.д.), но так же есть товар в рубриках "Сад Двор", "Электроника" и др. 

Все наименования проверяем в работе.
Товар выставлен далеко не весь, каждый день будем проверять и загружать новые позиции.

Уверены что вы найдете для себя именно то что Вам нужно!
Всем спасибо!

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