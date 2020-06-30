ВНИМАНИЕ! Отдел "Shop Никополь" теперь и в магазине "1000 мелочей" (Старая Часть)

Shop Никополь: Предлагаем Вашему вниманию различные товары бытовой техники и др. с витрин магазинов Европы, теперь и в магазине "1000 мелочей" г. Никополь, ул. Никитинская 38 (Старая Часть). Надеемся что цены Вас приятно удивят. Спасибо!
Так же приглашаем присоединится к группе "Shop Никополь" https://www.facebook.com/groups/ShopNikopol/
или посетить наш Интернет магазин
посетить наш Интернет магазин
на facebook - "Shop Никополь" https://www.facebook.com/pg/ShopNikopol/shop/+ каталог на нашем сайте http://www.nikopol.dp.ua/shop/
В основном товар с витрин Европейских магазинов. Есть совершенно новый, есть б/у витрина.
Основное направление - Бытовая техника (климатическая, кухонная, уборочная, отопительная и т.д.), но так же есть товар в рубриках "Сад Двор", "Электроника" и др.
Все наименования проверяем в работе.
Товар выставлен далеко не весь, каждый день будем проверять и загружать новые позиции.
Уверены что вы найдете для себя именно то что Вам нужно!
Всем спасибо!