ВНИМАНИЕ! Отдел "Shop Никополь" теперь и в магазине "1000 мелочей" (Старая Часть)

Shop Никополь: Предлагаем Вашему вниманию различные товары бытовой техники и др. с витрин магазинов Европы, теперь и в магазине "1000 мелочей" г. Никополь, ул. Никитинская 38 (Старая Часть). Надеемся что цены Вас приятно удивят. Спасибо!Так же приглашаем присоединится к группе "Shop Никополь"или посетить наш Интернет магазинпосетить наш Интернет магазинна facebook - "Shop Никополь"В основном товар с витрин Европейских магазинов. Есть совершенно новый, есть б/у витрина.Основное направление - Бытовая техника (климатическая, кухонная, уборочная, отопительная и т.д.), но так же есть товар в рубриках "Сад Двор", "Электроника" и др.Все наименования проверяем в работе.Товар выставлен далеко не весь, каждый день будем проверять и загружать новые позиции.Уверены что вы найдете для себя именно то что Вам нужно!Всем спасибо!