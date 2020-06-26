Сервісні центри МВС відновили свою роботу

Починаючи з 12 травня 2020 року сервісні центри МВС після тривалого карантину відновили свою роботу з можливістю відвідування їх громадянами.
На період карантину послуги надаються за попереднім записом в електронну чергу через функціонал, що розміщений на офіційному вебсайті ГСЦ МВС. У зв’язку з відсутністю в територіальному сервісному центрі МВС № 1245 електронної черги послуги надаються за попереднім записом за телефонами:
- 056-720-97-55 - реєстрація (перереєстрація) та зняття з обліку транспортних засобів;
- 095-320-17-26 - отримання та обмін посвідчення водія.
Постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2020 року № 500 карантин на території України продовжено до 31 липня 2020 року.
При цьому звертаю увагу всіх відвідувачів, що обов’язковою умовою знаходження в приміщеннях сервісних центрів МВС є використання засобів індивідуального захисту, в першу чергу масок.
У зв’язку із технічними причинами сервісні центри МВС, у тому числі і ТСЦ МВС № 1245, на теперішній час не здійснюють прийняття запитів на отримання довідки про несудимість, а також їх видачу в паперовому вигляді. Наразі отримання довідки доступно тільки в електронному вигляді. Замовлення такої довідки здійснюється лише онлайн за допомогою КЕП. Перевірки та формування довідок про відсутність судимостей здійснюють працівники Департаменту інформатизації МВС. Їх електронна пошта гарячої лінії: dovidka@mvs.gov.ua. Прохання з розумінням віднестися до тимчасових незручностей.
Повідомляю власників транспортних засобів, що 23 травня 2020 року набрав чинності Закон України від 16 січня 2020 року № 466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві».
Відповідно до внесених змін, пункт 173.2 статті 173 доповнено абзацом наступного змісту: "Дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року третього та наступних об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда або іншого транспортного засобу підлягає оподаткуванню за ставкою, визначеною пунктом 167.1 статті 167 цього Кодексу".
Тобто, за дохід, отриманий власником транспортного засобу від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року третього та наступних об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда або іншого транспортного засобу, він повинен сплатити 18 відсотків податку.
З текстом закону також можливо ознайомитися в мережі Інтернет за посиланням - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/466-IX#Text.
Начальник ТМЦ МВС № 1245 Світлана ТКАЧЕНКО