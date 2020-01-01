Андрей Шипко обещал помочь моему брату. Я ему верю



Как многим уже известно мой родной брат Владимир Артеменко лежит сейчас в 4 й городской больнице города Днепр с четвертой стадией рака. Его дочь, моя племянница,



И вот сегодня узнаю новость что наш народный депутат прошлого созыва Андрей Шипко, теперь занимает должность заместителя директора Национального Института рака. В СМИ не нашел ни одного позитивного материала, но знаю Федоровича уже много лет и знаю что он всегда откликался на просьбы простых людей - набрал его. Обещал сделать все возможное. Думайте что хотите но Андрей Шипко был не худшим народным депутатом и многое сделал для Никопольчан (не то что нынешнее племя). Я ему верю.

PS: Гнилые комменты под постом буду беспощадно удалять вместе с авторами

Как многим уже известно мой родной брат Владимир Артеменко лежит сейчас в 4 й городской больнице города Днепр с четвертой стадией рака. Его дочь, моя племянница, Екатерина как может собирает средства на обследование и лечение отца. Никопольчане активно откликаются и помогают кто как может. Мы же хватаемся за любую соломинку, и что было понятно - мне плевать на политику. Кто бы ни помогал, хоть оппонент, хоть черт из приисподни - главное дать шанс брату.И вот сегодня узнаю новость что наш народный депутат прошлого созыва Андрей Шипко, теперь занимает должность заместителя директора Национального Института рака. В СМИ не нашел ни одного позитивного материала, но знаю Федоровича уже много лет и знаю что он всегда откликался на просьбы простых людей - набрал его. Обещал сделать все возможное. Думайте что хотите но Андрей Шипко был не худшим народным депутатом и многое сделал для Никопольчан (не то что нынешнее племя). Я ему верю.

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