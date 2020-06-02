Какова судьба «горбатого» моста и кто делал техническое заключение?

#Команда_НЗФ #Никополь_Ферросплавный Путепровод по улице Электрометаллургов, в народе называемый «горбатым» мостом, на этой неделе стал предметом жарких дискуссий. Все дело в том, что некая компания, проводившая исследования, признала мост аварийным. Основываясь на полученных выводах, городская власть предположила, что будет проще всего мост закрыть. Чиновники, видимо, не подумали о последствиях. А может, следует поискать способы эксплуатации моста с ограничениями или другие возможные варианты. Тему обсудили участники рабочего совещания. Они предложили несколько путей выхода из сложившейся ситуации.