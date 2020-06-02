Какова судьба «горбатого» моста и кто делал техническое заключение?
Тема моста - в комментарии генерального директора НЗФ Владимира Куцина.
#Команда_НЗФ #Никополь_Ферросплавный Судьба «горбатого» моста, конечно, волнует ферросплавщиков. НЗФ неоднократно обращал внимание городских властей на техническое состояние путепровода, оказывал всевозможную помощь в его ремонте. По мосту курсируют заводские и городские автобусы, легковые автомобили и ежедневно тысячи горожан преодолевают этот отрезок дороги по пути на работу, домой, на дачу, кладбище и т.д. Тема моста - в комментарии генерального директора НЗФ Владимира Куцина.Опубліковано Dmitriy Guziy Пʼятниця, 29 травня 2020 р.
Путепровод по улице Электрометаллургов, в народе называемый «горбатым» мостом, на этой неделе стал предметом жарких дискуссий.
#Команда_НЗФ #Никополь_Ферросплавный Путепровод по улице Электрометаллургов, в народе называемый «горбатым» мостом, на этой неделе стал предметом жарких дискуссий. Все дело в том, что некая компания, проводившая исследования, признала мост аварийным. Основываясь на полученных выводах, городская власть предположила, что будет проще всего мост закрыть. Чиновники, видимо, не подумали о последствиях. А может, следует поискать способы эксплуатации моста с ограничениями или другие возможные варианты. Тему обсудили участники рабочего совещания. Они предложили несколько путей выхода из сложившейся ситуации.Опубліковано Dmitriy Guziy Пʼятниця, 29 травня 2020 р.