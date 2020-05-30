Субботний прямой эфир: "Субъективное мнение" от 30 мая (19:00) https://youtu.be/bMkOZ9cDwKo Обо всем что происходило за уходящую неделю и не только В студии Виктор Артеменко и Оксана Зеленяк Прямой эфир проводим каждую субботу в 19:00 на нашем ютуб канале https://www.youtube.com/c/ВикторАртеменко После загружаем в группу газета "ГОРОД Никополь" на ФБ https://www.facebook.com/groups/citynikopol/ и сохраняем на оф. сайте газета "ГОРОД Никополь": http://city-nikopol.com.ua/8918-subbotnij-prjamoj-jefir-subektivnoe-mnenie-ot-30-maja-1900.html