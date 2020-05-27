ЗА ЧЕЙ СЧЁТ БАНКУЕТ ДЕПУТАТ?!?

Вчера 26.05.2020 года все Никопольчане могли наблюдать, как на кольце возле Никопольского городского совета и на ЦУМе были выгружены газонная трава в Рулонах (фото прилагаются).
Не будем сейчас писать, были ли ЗАВЫШЕННЫ сумы средств, которые потратили на эту газонную траву, и была ли коммунальная техника задействована ОФИЦИАЛЬНО на выгрузку эти рулонов. Потому что по версии городской власти «никопольчане должны радоваться хоть чему-то».
… Сейчас хотелось бы сказать о другом.
Как нам сообщили подписчики, в ЭТОТ ЖЕ ДЕНЬ ИДЕНТИЧНЫЕ РУЛОНЫ С ГАЗОННОЙ ТРАВОЙ и на поддонах, были выгружены по адресу г. Никополь, улица Раисы Кириченко, буд.15 (фото прилагаются).
А кто же здесь строиться? Пообщавшись с жителями, проживающими на этой улице, СО СЛОВ ЖИТЕЛЕЙ УЛИЦЫ стало известно, что по этому адресу возводить дом директор КП «МЖТИ» Евгений Романий и «по совместительству» депутат городского совета.
Мы конечно верим, что рулонный газон – это мечта многих владельцев частных домов с индивидуальным ландшафтным дизайном.., но Евгений Романий почему вы так нагло и дерзко ДЕЛАЕТЕ ЭТО за счёт бюджета?
И не надо говорить, что вы купили её за свои законно заработанные деньги!!! А почему тогда эти рулоны с газонной травой были привезены тем же транспортом, что и рулоны с газонной травой, выгруженные на кольце возле Никопольского городского совета??? Ответ, думаем очевиден!
Скорее всего, Фисак, как всегда, не заметит со своим «ручным» отделом контроля ничего в этом страшного и противозаконного!!!
А вот причина, по которой Фисак откровенно «крышует» противоправную деятельность директора КП «МЖТИ», для Никопольчан абсолютна понятна. Евгений Романий слишком много знает…
Если посмотреть информацию в социальных сетях, то он и сейчас находится на передовых коррупционных позициях в нашем городе. Один только эпизод проведения незаконного аукциона по продаже 240 км труб никопольской теплосети «тянет» на 70-80 миллионов гривен ущерба для Громады. А ведь организовывал этот противоправный «аукцион» именно Романий (смотрите публикации Виталия Журавлева https://www.facebook.com/groups/1277481439033287/permalink/2926116580836423/).
Таким образом, совершенно очевидно Андрей Петрович будет защищать Евгения до последней возможности. Но нам думается, что «последние возможности» у нашего городского головы настанут уже совсем скоро…