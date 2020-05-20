Приглашаем принять участие в онлайн-мероприятии

20 мая в 9:50 мы начнем онлайн-вебинар " Эко-хакатон Идеи для Никопольской городской стратегии https://www.facebook.com/events/252042032517266
Предлагаем насладиться программой мероприятия:
9:50-технический звонок (вход в зал вебинара будет открыт)
10:00-10:05 Вводная часть, модератор Алина Машенко, представитель-го "Международная экологическая безопасность", член Общественного экологического совета при Днепропетровской ОПР
10:05-10:45 Первая панельная дискуссия - " С чего начать и зачем писать Стратегию?"
В рамках мероприятия в первой части мы обсудим идеи и предложения по экологическому направлению Никопольской стратегии и участия Никополя в клинической экологической стратегии. Вместе с приглашенными экспертами обсудим экологические стратегии разных городов и зададим вопросы:
1. С чего нужно начинать город, когда планируют написать экологическую стратегию?
2. Из вашего опыта: какие самые полезные идеи / проекты / результаты родились благодаря созданию Стратегии?
3. Ваши пожелания или идеи для Никопольской стратегии.
С нами будут спикеры-эксперты:
- Алексей Ангурец - Днепропетровская Облрада - заместитель председателя по вопросам экологии, энергоэффективности и управления зеленой экономикой
Тема работы: Создание региональной системы экологического мониторинга Днепропетровской области
- Наталья Чорногуб - эксперт Совета Европы по пространственному планированию
Тема выступления: Как включить сообщество для обсуждения планирования общественных пространств
- Александра Сладкова - начальник управления экологии здания Львовского городского совета
Тема выступления: Как разработать эффективную стратегию, а не " за все " хорошо "- против всего " плохого "
- Алена Колотницька - начальник управления ландшафтным и экологии отдела ЖКГ bílocerkívskoї городского совета
Тема выступления: Разные города - разные стратегии. Сделай свой город похожим на других!
- Андрей Хрутьба - представитель национального природного парка " Голосеевский ", глава " второй жизни "
Тема работы: Разработка климатической и экологической стратегии на примере Киева: принципы, подходы и рекомендации
10:45-10:50 Презентация письма предложений по экологической стратегии Никополя
10:50-11:30 Вторая панельная дискуссия - "Когда мы начинаем делать, то... препятствия и проблемы при реализации индивидуальных эко-программ и мероприятий"
В этой части мы постараемся найти ответы на самые проблемные и распространившиеся проблемы, связанные с конкретными шагами при реализации индивидуальных экологических программ и мероприятий, в том числе на примере города Никополя. Наши эксперты помогут нам найти ответы на вопросы:
1. Какие самые большие ошибки происходят при реализации программ.
2. Примеры неудачных проектов или мероприятий.
3. Что делать? Как избежать ошибок?
Во второй части мероприятия к нам помимо наших спикеров-экспертов к ответам на вопросы:
- Игорь Певец, ученый биолог и фитопатолог
- Эдуард Голобов, представитель компании "Biohímtech Ukraine"
- Виктор Термено, кандидат биологических наук, представитель подразделения " Профессиональные решения " компании " Сингент "
- Представители Днепровского национального университета им. Олеся Гончар, Научно-исследовательский институт биологии и биолого-экологический факультет
- Представители Департамента экологии и природных ресурсов Днепропетровской ОПР
- Представители Никопольского городского совета
- Члены Общественного экологического совета при Днепропетровской ОПР
Представитель в Днепропетровской области "Международная экологическая безопасность"
Машенко Алина, тел: 099-303-32-32