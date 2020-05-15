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MixFood – БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА С ПОПУЛЯРНЫХ РЕСТОРАНОВ НИКОПОЛЯ

В Никополе с апреля 2020 г. работает новый сервис доставки еды MixFood, имеющий десятилетнюю историю в 10 городах Украины.

MixFood внедрил для никопольчан новое качество сервиса и новые возможности. В чем они заключаются? Во-первых, в бесплатной доставке. Во вторых в удобстве заказа еды через мобильное приложение или сайт. В-третьих в скорости доставки и сохранении температуры благодаря термосумкам.

– Наша цель – сделать доставку простой и доступной, – говорит директор сервиса MixFood в Никополе предприниматель Олег Фельдман. – В большинстве заведений-партнеров вы сможете заказать через наш сервис еду с бесплатной доставкой! Благодаря новациям MixFood затраты на заказ еды на дом будут такими же, как если бы вы сходили в заведение самостоятельно. Вы платите только за еду! Всего за 10 лет работы в 10 городах Украины сервисом MixFood воспользовались более 1 млн. человек.

Во время карантина MixFood  помогает проекту “Янголи Нікополя” в бесплатной развозке продуктовых наборов пенсионерам Никополя и другим гражданам из категорий риска. Служба предложила свою помощь по доставке и другим благотворительным проектам Никополя.

КАКОВЫ УСЛОВИЯ БЕСПЛАТНОЙ ДОСТАВКИ?

Условия бесплатной доставки с лучших заведений Никополя, размещенных на MixFood:

– Олива (бесплатная доставка при заказе от 300 грн.),

– Grill Pub (от 300 грн.),

– Fenix (от 200 грн.),

– Antika (от 300 грн.),

– Старый Мюнхен (от 200 грн. – пица, от 300 грн – суши),

– Банзай (от 300 грн.),

– Булава (от 300 грн.),

– Аленка (от 200 грн.),

– Кондитерская студия Ирины Поповой Sweet Cake (от 350 грн.),

– Пикничек (платная доставка).

Постоянно на сайт добавляются новые заведения.

КАК СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ?

Всего несколько кликов на сайте или в приложении и через 30-40 минут еда из лучших заведений Никополя – у вас дома! Сделать заказ можно:

– онлайн на портале https://nikopol.mixfood.ua/ (или в мобильном приложении MixFood) – для этого укажите свой район, посмотрите меню заведений, добавьте блюда в корзину и заполните контактные данные;

– по телефонам: 099 55 50 424, 068 98 89 932.

Заказы принимаются и выполняются ежедневно с 10.00 до 23.00.

Вы сможете не только заказать доставку еды на дом, но и забрать её самим (самовывоз). После карантина будет доступна бронь столиков в лучших заведениях Никополя.

О ДРУГИХ УСЛУГАХ ДОСТАВКИ

Если вы не можете выйти в магазин или, например, в аптеку мы с радостью сделаем это за вас и доставим покупки к двери! Вы можете заказать доставку продуктов с супермаркетов “Варус”, “АТБ-МАРКЕТ” и не только. Другие возможные покупки, которые мы можем доставить: бытовая химия, памперсы, лекарства из аптек, подарки.

Также наши курьеры доставят по вашему заданию все, что нужно от двери до двери: цветы (на сайте доступен заказ букетов с бесплатной доставкой), получим или отправим посылки с Новой почты, документы, товары интернет-магазинов…

Качество услуг MixFood гарантированно 10 летним опытом сети MixFood в 10 городах Украины!

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