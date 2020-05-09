Субботний прямой эфир: "Субъективное мнение" от 9 мая (19:00)
Обо всем что происходило за уходящую неделю и не только
В студии Виктор Артеменко и Оксана Зеленяк
Прямой эфир проводим каждую субботу в 19:00 на нашем ютуб канале https://www.youtube.com/c/ВикторАртеменко
После загружаем в группу газета "ГОРОД Никополь" на ФБhttps://www.facebook.com/groups/citynikopol/
и сохраняем на оф. сайте газета "ГОРОД Никополь":http://www.nikopol.dp.ua
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facebook, telegram, twitter,Google +, и видео на нашем канале: Канал на youtube
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