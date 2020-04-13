МВФ простил долги 25 странам мира, Украины среди них нет

Речь идет об Афганистане, Бенине, Буркина-Фасо, Гаити, Гамбии, Гвинее, Гвинее-Бисау, Коморских Островах, Йемене, Демократической Республике Конго, Либерии, Мадагаскаре, Малави, Мали, Мозамбик, Непале, Нигере, Руанде, Сан-Томе и Принсипи, Соломоновых Островах, Сьерра-Леоне, Таджикистане, Того, Центральноафриканская Республике и Чаде.
Об этом сообщается на сайте МВФ.
"Я рада сообщить, что сегодня наш Исполнительный совет утвердил немедленное облегчение бремени задолженности для 25 стран-членов МВФ в рамках пересмотренного механизма МВФ - Трастового фонда для ограничения и преодоления последствий катастроф", - цитируют в сообщении директора-распорядителя МВФ Кристалину Георгиеву.
Уточняется, что общая сумма грантовой помощи составляет $500 млн. Она была сформирована специальными взносами Великобритании, Китая и Японии.
"Я призываю других доноров оказать нам помощь в пополнении ресурсов Трастового фонда и в дальнейшем повышении нашей способности предоставлять дополнительное облегчение бремени задолженности в течение целых двух лет нашим беднейшим государствам-членам", — заявила Георгиева.
Напомним, Международный валютный фонд остался доволе принятым в Украине законом о продаже земли и теперь ждет принятияя Верховной Радой "антиколомойского закона" и нового бюджета. Только после этого речт может идти об очередном транше.
Источник: strana.ua