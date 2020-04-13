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МВФ простил долги 25 странам мира, Украины среди них нет

Международный валютный фонд облегчит долговое бремя для 25 наиболее бедных стран мира. Такое решение принял исполнительный совет МВФ. Самым уязвимым государствам предоставят гранты, с помощью которых они смогут рассчитаться по долгам перед МВФ и больше тратить на борьбу с коронавирусом.

Речь идет об Афганистане, Бенине, Буркина-Фасо, Гаити, Гамбии, Гвинее, Гвинее-Бисау, Коморских Островах, Йемене, Демократической Республике Конго, Либерии, Мадагаскаре, Малави, Мали, Мозамбик, Непале, Нигере, Руанде, Сан-Томе и Принсипи, Соломоновых Островах, Сьерра-Леоне, Таджикистане, Того, Центральноафриканская Республике и Чаде.

Об этом сообщается на сайте МВФ.

"Я рада сообщить, что сегодня наш Исполнительный совет утвердил немедленное облегчение бремени задолженности для 25 стран-членов МВФ в рамках пересмотренного механизма МВФ - Трастового фонда для ограничения и преодоления последствий катастроф", - цитируют в сообщении директора-распорядителя МВФ Кристалину Георгиеву.

Уточняется, что общая сумма грантовой помощи составляет $500 млн. Она была сформирована специальными взносами Великобритании, Китая и Японии.

"Я призываю других доноров оказать нам помощь в пополнении ресурсов Трастового фонда и в дальнейшем повышении нашей способности предоставлять дополнительное облегчение бремени задолженности в течение целых двух лет нашим беднейшим государствам-членам", — заявила Георгиева.

Напомним, Международный валютный фонд остался доволе принятым в Украине законом о продаже земли и теперь ждет принятияя Верховной Радой "антиколомойского закона" и нового бюджета. Только после этого речт может идти об очередном транше.

Источник: strana.ua

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