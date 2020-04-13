МВФ простил долги 25 странам мира, Украины среди них нет





Речь идет об Афганистане, Бенине, Буркина-Фасо, Гаити, Гамбии, Гвинее, Гвинее-Бисау, Коморских Островах, Йемене, Демократической Республике Конго, Либерии, Мадагаскаре, Малави, Мали, Мозамбик, Непале, Нигере, Руанде, Сан-Томе и Принсипи, Соломоновых Островах, Сьерра-Леоне, Таджикистане, Того, Центральноафриканская Республике и Чаде.



Об этом сообщается на сайте



"Я рада сообщить, что сегодня наш Исполнительный совет утвердил немедленное облегчение бремени задолженности для 25 стран-членов МВФ в рамках пересмотренного механизма МВФ - Трастового фонда для ограничения и преодоления последствий катастроф", - цитируют в сообщении директора-распорядителя МВФ Кристалину Георгиеву.



Уточняется, что общая сумма грантовой помощи составляет $500 млн. Она была сформирована специальными взносами Великобритании, Китая и Японии.



"Я призываю других доноров оказать нам помощь в пополнении ресурсов Трастового фонда и в дальнейшем повышении нашей способности предоставлять дополнительное облегчение бремени задолженности в течение целых двух лет нашим беднейшим государствам-членам", — заявила Георгиева.



Напомним, Международный валютный фонд остался доволе принятым в Украине законом о продаже земли и теперь ждет принятияя Верховной Радой "антиколомойского закона" и нового бюджета. Только после этого речт может идти об очередном транше.



Источник: strana.ua Международный валютный фонд облегчит долговое бремя для 25 наиболее бедных стран мира. Такое решение принял исполнительный совет МВФ. Самым уязвимым государствам предоставят гранты, с помощью которых они смогут рассчитаться по долгам перед МВФ и больше тратить на борьбу с коронавирусом.Речь идет об Афганистане, Бенине, Буркина-Фасо, Гаити, Гамбии, Гвинее, Гвинее-Бисау, Коморских Островах, Йемене, Демократической Республике Конго, Либерии, Мадагаскаре, Малави, Мали, Мозамбик, Непале, Нигере, Руанде, Сан-Томе и Принсипи, Соломоновых Островах, Сьерра-Леоне, Таджикистане, Того, Центральноафриканская Республике и Чаде.Об этом сообщается на сайте МВФ "Я рада сообщить, что сегодня наш Исполнительный совет утвердил немедленное облегчение бремени задолженности для 25 стран-членов МВФ в рамках пересмотренного механизма МВФ - Трастового фонда для ограничения и преодоления последствий катастроф", - цитируют в сообщении директора-распорядителя МВФ Кристалину Георгиеву.Уточняется, что общая сумма грантовой помощи составляет $500 млн. Она была сформирована специальными взносами Великобритании, Китая и Японии."Я призываю других доноров оказать нам помощь в пополнении ресурсов Трастового фонда и в дальнейшем повышении нашей способности предоставлять дополнительное облегчение бремени задолженности в течение целых двух лет нашим беднейшим государствам-членам", — заявила Георгиева.Напомним, Международный валютный фонд остался доволе принятым в Украине законом о продаже земли и теперь ждет принятияя Верховной Радой "антиколомойского закона" и нового бюджета. Только после этого речт может идти об очередном транше.

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