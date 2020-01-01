Благовещение Пресвятой Богородицы: Все, что нужно знать верующим

Ежегодно 7 апреля православные христиане отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы – третий по значению праздник после Пасхи и Рождества Христова – как память о благой вести Деве Марии о ее непорочном зачатии и рождении Сына Божия. Этот праздник имеет свои традиции и ряд ограничений. Но обо всем по порядку.В Евангелии от Луки говорится, что после того, как Мария обручилась с Иосифом, к ней в Назарет с благой вестью пришел архангел Гавриил. Он известил ее, что Святой Дух чудесным образом сошел на нее, и Дева во чреве понесла Сына Божьего. Одним из символов Благовещения являются белые голуби на голубом небе, поскольку эти птицы олицетворяют приятную новость.Нынешнее название праздника широко употреблять стали только с седьмого века. До этого праздник имел множество других названий: "День приветствия", "Возвещение", "Начало искупления", "Приветствие Марии", "Зачатие Христа". Полное наименование праздника в православной традиции звучит следующим образом: "Благовещение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии".С этим праздником связана одна из самых распространенных молитв православных верующих - "Богородице Дева, радуйся". Наравне с "Отче наш" она входит в список обязательных к прочтению утренних молитв и присутствует во всех торжественных литургиях. У католиков западного обряда эта молитва известна как "Аве Мария".У европейских народов этот праздник ассоциировался с началом весны и нового земледельческого года. На территории Украины христианские традиции тесно сплелись с языческими. Считается, что на Благовещение зима окончательно отступает, всходят первоцветы, а поля готовятся к посеву.Богослужение в церкви начинается с вечера и длится всю ночь. Считается, что набор молитв, которые читаются во время заутрени в этот день, имеет особую силу.В церкви в этот день святят просфоры, освящение сопровождается особым обрядом – хлебопреломлением. Священник благословляет хлеб и вино, а потом раздает их людям. Завершает празднование вечерняя служба.Благовещенскую просфору, как и Богоявленскую и Сретенскую воду, хранили за иконами.Этот день имеет большое количество запретов и ограничений. Так, на Благовещение нельзя:- шить ("кто возьмет в руки нить – запутает свою судьбу");- начинать полевые работы;- начинать что-то новое ("не повезет");- стричься, расчесываться, мыть голову ("можно нарушить свою судьбу или потерять волосы");- одалживать деньги;- приглашать гостей в дом;- разжигать печь ("случится пожар");- напиваться ("в роду появятся пьяницы");- надевать обновки ("вещь быстро износится или испортится, а девушка год не выйдет замуж").Зачастую в этот праздник нет особых ограничений в еде, однако в 2020 году Благовещение выпадает на Великий пост. В этот период верующим нельзя есть мясные и молочные продукты, яйца и рыбу.В этом году на Благовещение делается послабление. Можно есть рыбу. Поскольку в этом году праздник выпадает на вторник, также разрешается выпить немного красного вина. Разрешена вареная пища с добавлением растительного масла.Ранее считалось, что, если, идя по воду на Благовещение, девушка найдет цветок первоцвета, этим летом она выйдет замуж. Подснежник, найденный 7 апреля, предвещает счастье. Если умыться водой, в которую положить этот подснежник, - к красоте.Если в этот день на улице иней или туман – к урожайному лету, гроза – к жаркому, дождь – к грибному. Теплая ночь предвещает весну без заморозков. Безветренная солнечная погода – к частым грозам.Отмечается, что какая погода будет на Благовещение – такая и на Пасху.