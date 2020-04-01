Информатор: В Никополе ужесточили карантин: список ограничений

Решение приняла комиссия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации местного уровня. Об этом Информатор сообщает со ссылкой на пресс-службу горсовета Никополя.
Следить за выполнением ограничительных мер во время карантина будет полиция. В случае их нарушения правоохранители будут принимать соответствующие меры. Нарушителей будут оштрафовать.
Правительство Украины также планирует ввести более жесткие карантинные меры. Они будут действовать до 24 апреля.
Во время карантина на всей территории Украины будет действовать запрет на:
- пребывание в общественных местах без надетой маски или респиратора;
- перемещение группой лиц в более чем два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;
- пребывание в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних;
- посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости;
- посещение спортивных и детских площадок;
- проведение всех массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления.
Копии протокола с сайта: nikopol-mrada.dp.gov.ua
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