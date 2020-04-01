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Информатор: В Никополе ужесточили карантин: список ограничений

2 апреля в Никополе вступят в силу новые правила карантина. Будет запрещено посещать объекты благоустройства города, а именно: парки, аллеи, сады, скверы, спортивные и детские площадки, пляжи, территории учебных заведений.

Решение приняла комиссия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации местного уровня. Об этом Информатор сообщает со ссылкой на пресс-службу горсовета Никополя.

Следить за выполнением ограничительных мер во время карантина будет полиция. В случае их нарушения правоохранители будут принимать соответствующие меры. Нарушителей будут оштрафовать.

Правительство Украины также планирует ввести более жесткие карантинные меры. Они будут действовать до 24 апреля.

Во время карантина на всей территории Украины будет действовать запрет на:

  • пребывание в общественных местах без надетой маски или респиратора;
  • перемещение группой лиц в более чем два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;
  • пребывание в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних;
  • посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости;
  • посещение спортивных и детских площадок;
  • проведение всех массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления.


Копии протокола с сайта: nikopol-mrada.dp.gov.ua

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1 комментарий

Русскоязычный бандеровец Сегодня, 00:51
Маска от коронавируса не спасет. Это очковтирательство. К тому же тогда надо носить еще очки и перчатки. Кроме того маску можно носить 2 часа. Потом от нее только вред. Так кто мне выдаст столько масок чтобы я мог в них расхаживать? Работать на одни только маски(которые к тому же и купить-то негде) я не планирую. И еще. Они хотят запретить выходить на улицу людям старше 60 лет. А кто их будет снабжать продуктами? Зеленский или Ермак? Или может Шмыгаль или Фисак в магазин за продуктами сбегают через день? За какие деньги? Не у всех есть дети и др. родственники. Так они предлагают пенсионерам умирать голодной смертью чтобы не заразится коронавирусом? По-моему власть неадекватна в своем идиотизме. Сами напустили из-за границы 150 тыс. заробитчан и придурков-туристов, из которых 10% разносчиков заразы, а теперь хотят чтобы мы за последние деньги покупали маски для отмазки, а пенсионеры до осени сидели дома и голодали. Скоро эта власть попросту нарвется на бунты когда выйдут и на вирус не посмотрят. Олейник там грозился маски бесплатно раздавать. Что-то нигде его волонтеров не видно. Когда, кому и что он там раздает неизвестно.
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