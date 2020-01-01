МВС: ІНФОРМАЦІЯ для власників транспортних засобів

У зв’язку із запровадженням карантину на всій території України, з 19 березня по 24 квітня 2020 року сервісні центри МВС призупинили прийом громадян і працюють за окремим графіком, переважно у режимі онлайн.

Прийом громадян відбувається виключно для надання невідкладних послуг, зокрема:

- реєстрація/перереєстрація та зняття з обліку транспортних засобів тільки для медичних і дипломатичних установ;

- перша державна реєстрація нових легкових транспортних засобів;

- перша державна реєстрація нових вантажних автомобілів, автобусів, причепів та напівпричепів, які використовуються для забезпечення діяльності об’єктів критичної інфраструктури: медичних закладів, комунальних господарств, фармакологічних підприємств тощо;

- перереєстрація транспортного засобу у зв’язку із втратою або викраденням свідоцтва про реєстрацію ТЗ;

- відновлення посвідчення водія в разі його втрати або викрадення.

Ці послуги надаються за попереднім записом черговими сервісними центрами МВС. Їх адреси та номери телефонів зазначено нижче.

Для здійснення державної реєстрації зазначених вище нових транспортних засобів починаючи з 27 березня 2020 року до чергового сервісного центру електронними каналами зв’язку необхідно надіслати наступний пакет документів:

- заяву власника та згоду та обробку персональних даних, для юридичних осіб: копія довідки про державну реєстрацію юридичної особи або витяг з Державного реєстру юридичних осіб, завірена печаткою підприємства, наказ по підприємству про постановку транспортного засобу на облік та призначення відповідальної особи за реєстрацію ТЗ у ТСЦ, статут підприємства (витяг із статуту, де зазначено установчі дані та повноваження органів і посадових осіб), доручення встановленого зразку на посадову особу підприємства, яка буде проводити реєстрацію транспортного засобу у ТСЦ, отримувати свідоцтво про реєстрацію та номерні знаки, довідка з міськрайвійськкомату про взяття на облік транспортного засобу;

- копію паспорта із зазначенням місця реєстрації;

- реєстраційний номер платника податків;

- документ, що підтверджує правомірність придбання транспортного засобу;

- документ, де зазначена вартість транспортного засобу;

- документ щодо відповідності конструкції транспортного засобу установленим вимогам безпеки дорожнього руху.

При цьому нагадую, що через Електронний кабінет водіяВи можете замовити онлайн:

- верифікацію даних посвідчення водія та свідоцтва про державну реєстрацію ТЗ;

- призначення належного користувача;

- перевірку наявності та оплата адміністративних правопорушень;

- перевірку транспортного засобу за VIN-кодом;

- відновлення та обмін посвідчення водія - їх видача буде відбуватися вже після офіційного закінчення карантину.

Також дистанційно можливо замовити та отримати в електронному вигляді довідку про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень.

Звертаю увагу громадян, які мають посвідчення водія терміном дії два роки, власників ТЗ та кандидатів у водії, які закінчили навчання, що відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), з дня оголошення карантину зупиняється перебіг строків звернення за отриманням адміністративних та інших послуг та строків надання цих послуг, визначених законом. Від дня припинення карантину перебіг цих строків продовжується з урахуванням часу, що минув до його зупинення.

Разом з цим звертаю увагу, що прийом громадян з явними ознаками ГРВІ та без медичних масок не проводиться.

Закликаю не звертатись до сервісних центрів МВС без нагальної потреби та залишатися вдома на весь період карантину.

Отримати додаткову інформацію та консультацію можна за телефоном 056-720-97-55, 095-302-17-26 або в повідомленнях на офіційній Фейсбук-сторінці Головного сервісного центру МВС.

Дізнатися новини сервісних центрів MBC – на сайті hsc.gov.ua

ПЕРЕЛІК

чергових сервісних центрів МВС, які на період карантину будуть надавати за попереднім записом послуги з перереєстрації транспортного засобу у зв’язку із втратою або викраденням свідоцтва про реєстрацію авто, та відновлення посвідчення водія в разі його втрати або викрадення





Регіон ТСЦ МВС Адреса Телефон Автономна Республіка

Крим № 6546 Автомобільна дорога Херсон-Красноперекопськ-Сімферополь, 83 км, Каланчацький р-н (05530) 31386 Вінницька область № 0541 м. Вінниця, вул. Ботанічна, 24 (0432) 66-16-92 Волинська область № 0741 с. Срумівка, вул. Рівненська,74 (0332) 74-91-19 Дніпропетровська обл. № 1242 м. Дніпро, пр. Праці, 16 (056) 720-97-52 Донецька область № 1441 м. Маріуполь, Запорізьке шосе, 2 (0629) 41-92-20 Житомирська область № 1841 с. Довжик, вул. Богунська, 1А (0412) 43-20-05 Закарпатська область № 2141 м. Ужгород, вул. Кошового, 4 (03122) 2-48-37 Запорізька область № 2341 м. Запоріжжя, вул. Парковий бульвар, б.12 (061) 239-60-44 Івано-Франківська обл. № 2641 м. Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 433 (0342) 75-91-54 Київська область № 3247 м. Буча, вул. Депутатська, 1 В (04597) 400-30 м. Київ № 8041 № 8042 м. Київ, вул. Туполєва, 19 (044) 374-80-41 (044) 374-80-42 Кіровоградська область № 3541 м. Кропивницький, просп. Інженерів, 9/92 (0522) 35-77-43 Луганська область № 4442 м. Сєвєродонецьк, вул. Маяковського, 2А (06452) 4-50-53 Львівська область № 4641 м. Львів, вул. Д. Апостола 11 (032) 262-53-48 Миколаївська область № 4841 м. Миколаїв, пров. Транспортний 1а/1 (0512) 37-40 92 Одеська область № 5141 м. Одеса, вул. Ак. Корольова, 5 (048)753-11-50 Полтавська область № 5341 с. Розсошенці, вул. Кременчуцька, 2В (099) 293-43-55 Рівненська область № 5641 м. Рівне, вул. Макарова, 21, ТЦ «Метро» (0362) 67-97-52 Сумська область № 5946 м. Суми, вул. Білопільський шлях, 18/1 (0542) 66-88-29 Тернопільська область № 6141 с. Підгородне, вул. Стрийська 5 (0352) 51-91-23 Харківська область № 6341 м. Харків, вул. Шевченка, 26 (057) 700-26-54 Херсонська область № 6541 м. Херсон, вул. Миколаївське шосе, 5 км (0552) 33-75-75 Хмельницька область № 6841 м. Хмельницький, вул. Західно-Окружна, 11/1 (0382) 71-62-54 Черкаська область № 7141 м. Черкаси, вул. Лесі Українки, 21 (0472) 66-47-97 Чернігівська область № 7441 м. Чернігів, вул. Шевченко, 162 а (0462) 23 13 24 Чернівецька область № 7341 м. Чернівці, вул. Руська, 248 М (0372) 57-59-18









Начальник ТСЦ МВС № 1245 Світлана ТКАЧЕНКО