"ДнепрКоммунтранс" взялся вывозить весь мусор? . Чего ждем??? Давайте покажем что на самом деле





Это перекресток ул.Классическая (Артема) и улица Пилипа Орлика (Дыбенко) - полная антисанитария мусор уже перегнивает сам по себе. Чего ждем???



Уверен что и в других районах дела не лучше. Предлагаю в комментариях нашей группе на



Карантин карантином, но вот про такие рассадники заболеваний, при чем любых, забывать тоже нельзя. Ведь кто то взялся вывозить весь мусор? Или я не прав?Это перекресток ул.Классическая (Артема) и улица Пилипа Орлика (Дыбенко) - полная антисанитария мусор уже перегнивает сам по себе. Чего ждем???Уверен что и в других районах дела не лучше. Предлагаю в комментариях нашей группе на ФБ разместить фото с указанием места расположения, таких рассадников. Может наша барыжья власть просто не видят, или не хотят видеть? Они имеют влияние на своих протеже "ДнепрКоммунтранс"? Вообще на что то влияние имеют?

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