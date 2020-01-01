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Субботний прямой эфир: "Субъективное мнение" от 21 марта (19:00)

Поговорим обо всем что происходило за уходящую неделю и не только
В студии Виктор Артеменко и Оксана Зеленяк

(Преимуществом такого эфира является прямая связь со зрителем, потому не забываем про чат. (задаем вопросы, высказываем свое мнение))
Видео эфира залито в группу на ФБ

Субботний прямой эфир: "Субъективное мнение" от 21 марта (19:00) Обо всем что происходило за уходящую неделю и не только В студии Виктор Артеменко и Оксана Зеленяк Прямой эфир каждую субботу в 19:00 на нашем ютуб канале: https://youtu.be/-v4g3HCDo4U (Преимуществом такого эфира является прямая связь со зрителем, потому не забываем про чат. (задаем вопросы, высказываем свое мнение)) Видео эфира залито в группу на ФБ https://www.facebook.com/groups/citynikopol/ и сохранится на сайте газеты ГОРОД Никополь http://city-nikopol.com.ua/8878-anons-subbotnij-prjamoj-jefir-subektivnoe-mnenie-ot-21-marta-1900.html

Опубліковано Газета ГОРОД Никополь Субота, 21 березня 2020 р.


и сохранится на сайте газеты ГОРОД Никополь
http://city-nikopol.com.ua/

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