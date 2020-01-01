ВСЕ НОВОСТИ:

Почему в автобусе перевозят только по 10 человек и Услышит ли власть перевозчиков? (фото, видео)


Почему в автобусе перевозят только по 10 человек и Услышит ли власть перевозчиков?

Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:

 facebooktelegram,  twitter,Google +, и видео на нашем канале: Канал на youtube

 

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.