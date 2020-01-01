Почему в автобусе перевозят только по 10 человек и Услышит ли власть перевозчиков? (фото, видео)



Почему в автобусе перевозят только по 10 человек и Услышит ли власть перевозчиков?

Почему в автобусе перевозят только по 10 человек и Услышит ли власть перевозчиков?

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