Вітаємо із Днем Добровольця!

Українські добровольці - це справжні лицарі сили, духу, добра та відданості, люди доброї волі, які витрачають свій вільний час, талант, енергію, чисті помисли на благо суспільства. При цьому не чекаючи винагороди за свої справи.Нехай відзначення такого свята в Україні стане ще однією сходинкою у здобутті миру, стане взірцем реального патріотизму для кожної людини, наочним свідченням єдності усіх поколінь нашої нації!Бо хто за що,А ми за незалежність –Отож нам так і важко через те (Ліна Костенко)