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Уряд прийняв низку рішень, що мають убезпечити українців від COVID-19

Уряд затвердив заходи, які необхідно вжити через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні  та для недопущення поширення COVID-19.

На засіданні Кабінету Міністрів, 11 березня, прийнято рішення виділити 100 млн грн на першочергову закупівлю засобів індивідуального захисту для поточних потреб міністерств, відомств та служб, а також для поповнення держрезерву. Одночасно, задля виконання цього рішення до 1 червня заборонити експорт товарів протиепідеміологічного призначення, щоб гарантувати забезпечення необхідними засобами захисту населення.

Кабінетом Міністрів України вирішено ввести обмеження на проведення масових заходів, у яких запланована участь 200 та більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Проведення спортивних заходів можливе з дозволу міжнародних організацій, без глядачів.

Також заплановано введення карантину в навчальних закладах строком на три тижні.

Крім того, прийнято рішення закупити інфрачервоне обладнання  для проведення скринінгу на відстані в Міжнародному аеропорту "Бориспіль".

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