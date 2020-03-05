ВСЕ НОВОСТИ:

Анонс: Субботний прямой эфир: "Субъективное мнение" от 7 марта (19:00)

Поговорим обо всем что происходило за уходящую неделю и не только
В студии Виктор Артеменко и Оксана Зеленяк

(Преимуществом такого эфира является прямая связь со зрителем, потому не забываем про чат. (задаем вопросы, высказываем свое мнение))
Видео эфира  будет залито в группу на ФБ
https://www.facebook.com/groups/citynikopol/

и сохранится на сайте газеты ГОРОД Никополь
http://city-nikopol.com.ua/

Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:

 facebooktelegram,  twitter,Google +, и видео на нашем канале: Канал на youtube

 

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.