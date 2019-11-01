АНОНС: Субботний прямой эфир: "Субъективное мнение" от 29 февраля (19:00)

Поговорим обо всем что происходило за уходящую неделю и не толькоВ студии Виктор Артеменко и Оксана Зеленяк(Преимуществом такого эфира является прямая связь со зрителем, потому не забываем про чат. (задаем вопросы, высказываем свое мнение))Видео эфира будет залито в группу на ФБи сохранится на сайте газеты ГОРОД Никополь