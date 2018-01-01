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Пропиарились и бросили. Андрей Вадимович Фисак верните все как было (видео)


Пропиарились и бросили. Андрей Вадимович Фисак верните все как было



Пропиарились и бросили. Андрей Вадимович Фисак верните все как было Источник: http://city-nikopol.com.ua/8859-propiarilis-i-brosili-andrej-vadimovich-fisak-vernite-vse-kak-bylo-video.html

Опубліковано Виктором Артеменком Середа, 26 лютого 2020 р.

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1 комментарий

Русскоязычный бандеровец Вчера, 17:46
Ха-ха. Он не только Вадимович. Он еще и Александрович и Сергеевич.
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