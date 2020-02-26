В Киеве мужчина совершил самоподжог возле Офиса президента: жуткие подробности, фото и видео

Активист поджег себя под Офисом президента Опубліковано Информатор Киев Середа, 26 лютого 2020 р.

26 февраля на улице Банковой прямо под стенами Офиса президента Украины мужчина совершил самоподжог.Кадры ужасного происшествия попали в прямой эфир телеканала ZIK.Как пишут различные Telegram-каналы, мужчина получил серьезные ожоги, его вовремя успели потушить.О причинах такого поступка в СМИ пока не сообщают, так как инцидент произошел несколько минут назад.Также известно, что 26 февраля под стенами Офиса президента проходит митинг медиков. Был ли пострадавший мужчина участником данной акции протеста - пока неизвестно.